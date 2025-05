Golpe en 'Renacer' tras un accidente que pone en riesgo la vida de una protagonista

El último episodio de 'Renacer' ha dejado a los fans al borde de sus asientos. Evren se ha enfrentado a uno de los momentos más críticos de su carrera profesional. Ingresando al quirófano con la tensión a flor de piel, sabía que no solo se jugaba una operación exitosa, sino también su futuro como cirujano.

Con el equipo observando y las cámaras grabando cada gesto, la presión no pudo ser mayor. Sin embargo, tras una intervención larga y complicada, Evren logró demostrar su capacidad, obteniendo el respaldo de Timur, quien lideró el procedimiento. "Todo ha salido bien", le dijo a Bahar, quien esperaba ansiosa la noticia en 'Renacer'.

Timur, aunque ha reconocido el gran talento de Evren, no ha dejado de señalar las tensiones entre ambos, reafirmando que el cirujano tiene lo necesario para seguir en su puesto. A pesar de las palabras de aliento, la relación entre ellos sigue siendo distante. Como enfatizó Timur: "Bahar no piensa si ama o no, dice la verdad directamente. También haría lo mismo por mí".

| Atresmedia

Entre tanto, las emociones del capítulo de 'Renacer' no han terminado ahí. Cem y Umay, por su parte, han protagonizado un inesperado accidente. Decidieron, sin permiso, tomar la moto de Evren para un paseo cargado de adrenalina y sentimientos encontrados.

La falta de experiencia de Cem como conductor, junto a la intensidad del momento, derivó en un choque frontal con otro vehículo. La tragedia estuvo cerca, pero afortunadamente, ambos jóvenes lograron salir con vida, aunque fueron trasladados al hospital tras el impacto.

La situación ha sido especialmente dolorosa para Umay, quien ya había vivido un accidente anterior este año. Desesperada, ha llamado a Parla, entre lágrimas, para informarle del incidente, un momento cargado de angustia que ha dejado a la joven destrozada. La tensión ha alcanzado su punto máximo: ¿cómo reaccionarán Bahar, Evren y Timur cuando se enteren de lo sucedido?

En audiencias, este martes, la serie turca 'Renacer' ha conseguido un buen 10,6% y 830.000 en Antena 3. La ficción ha congregado a 1.816.000 espectadores únicos a lo largo de su emisión.