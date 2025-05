Marta Peñate revela ahora el nombre que tendrá su primer hijo con Tony Spina

Marta Peñate ha compartido una de las decisiones más importantes de su embarazo: el nombre que llevará su hijo o hija, fruto de su relación con Tony Spina. En un directo a través de Instagram, la colaboradora abrió su corazón para contar cómo han elegido los nombres y el profundo significado que hay detrás de uno de ellos.

La influencer canaria, de 34 años, lleva tiempo compartiendo con su comunidad el duro camino hacia la maternidad. Tras muchos intentos y un aborto que sufrió el pasado octubre, Marta Peñate ha vuelto a ilusionarse al confirmar que está embarazada nuevamente, gracias a una transferencia embrionaria. Aunque reconoce que vive esta etapa con cautela, ya que aún se encuentra en las primeras semanas de gestación, la noticia ha devuelto la esperanza a una etapa que no ha estado exenta de dificultades.

"Tony y yo somos un poco egocéntricos", bromeó Marta Peñate durante el directo en el que más de 3.000 personas la acompañaban en tiempo real. Con esa espontaneidad que la caracteriza, explicó que tanto ella como Tony Spina han optado por nombres que reflejan su vínculo personal. "En caso de ser niña, se llamará Martina, que viene de Marta", explicó con una sonrisa, mostrando la ilusión que le hace imaginar a su hija con un nombre que guarda un pedacito de sí misma.

| Instagram, @martapenateamador

Sin embargo, si se trata de un niño, el nombre elegido también tiene un peso emocional muy fuerte: "Y, si es niño, Antonio. No es un nombre que me apasione, pero luego será Tony. Además, tiene un significado muy especial", confesó. Este nombre rinde tributo al padre de Tony Spina, fallecido en septiembre del año pasado.

Marta Peñate no ocultó la emoción al recordar a esa figura tan importante en sus vidas: "El nombre lo hemos elegido por él. No es un nombre que me apasione, pero es por el recuerdo de esa persona. Yo lo quería mucho, y es por eso".

Con esta elección, la pareja demuestra que la llegada de su bebé es un proyecto cargado de emoción, recuerdos y significado: "Serán estos nombres. Son los que siempre hemos querido, no se van a cambiar", zanjó la colaboradora.