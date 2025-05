Marta Peñate anuncia la mejor noticia tras años de lucha por quedarse embarazada

Casi dos semanas después de someterse a una nueva transferencia embrionaria, Marta Peñate ha comunicado una feliz noticia. Tras muchos años luchando por ser madre, la colaboradora ha revelado a través de sus redes sociales que por fin ha conseguido quedarse embarazada junto a Tony Spina. Una noticia que ha alegrado a toda su comunidad de seguidores, que han seguido su lucha por quedarse embarazada durante mucho tiempo.

Recordamos que, el pasado mes de octubre, Marta Peñate sufría un aborto y perdía el bebé que estaba esperando. A pesar el terrible mazazo emocional, la joven quería quedarse con lo positivo, y es que había conseguido quedarse embarazada y ahora solo le quedaba seguir luchando por conseguir su sueño. Después de esperar el tiempo necesario para volver a pasar por quirófano, hace unos días, Marta Peñate volvió a someterse a una transferencia embrionaria.

"Pues sí, positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir tampoco quiero cantar victoria. Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los 3 meses no estaré tranquila", ha escrito Marta Peñate en su cuenta de Instagram.

| @martapenateamador

"El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido. Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar este momento. Os quiero y gracias a todos por el amor que me habéis dado. Gracias a mi clínica por haberme acompañado y querido de esta forma...", añadía la colaboradora de televisión.

Este mensaje ha estado acompañado de una imagen junto a Tony Spina en la que ambos enseñan el test de embarazo. "Paso a paso! Disfrutemos de este momento. Te amo mi guerrera!", ha escrito el futuro padre en la publicación.

Algunos rostros conocidos han reaccionado con entusiasmo a la noticia. "QUÉ FELICIDAD!!!!!!!!!!!!!! El bote que he pegado, jo!!!!! Enhorabuena pareja!", ha escrito Claudia Martínez. Por su parte, Carolina Sobe se ha atrevido a adivinar el sexo del bebé: "Te estoy diciendo que es niña!!!!! Jajaja felicidades mi vida!!!!!!".