Las palabras de Sofía Suescun contra 'De Viernes' tras la entrevista a Kiko Jiménez

Sofía Suescun ha roto su silencio sobre la entrevista que ofreció su pareja, Kiko Jiménez, en 'De Viernes'. La colaboradora de 'Socialité' no ha dudado en cargar contra el programa de Telecinco, donde su novio acudió para responder a las declaraciones que Gloria Camila había hecho sobre él. La respuesta de Sofía Suescun ha sido contundente, dejando claro que no comparte en absoluto la manera en la que se condujo la entrevista.

Durante su intervención en 'Socialité', Sofía Suescun expresó su decepción con lo ocurrido: "No me parece que fuera una entrevista. Sentí que era seis colaboradores contra un entrevistado, pero que no supieron aprovechar la oportunidad que tenían de poder escucharle, de poder empatizar con él, de poder debatir".

Según Sofía Suescun, el objetivo no era escuchar a su pareja, sino ganarse el favor del público presente en el plató de 'De Viernes'. "Están como más centrados en eso que en su entrevistado. Entonces, no sé muy bien qué decir", comentó, visiblemente molesta con el planteamiento de 'De Viernes'.

| Telecinco

Aun así, reconoció el esfuerzo de Kiko Jiménez por mantener la calma y exponer su versión: "Como siempre, sin miedos, valiente, explicando lo que pudo, porque cada vez que terminaba algo le cortaban". Para ella, lo más frustrante fue ver cómo se desaprovechó un espacio que podría haber servido para un diálogo más profundo: "Me dio pena por el programa, ¿no? Que al final fue un desperdicio".

Preguntada por cómo se siente Kiko Jiménez al tener que revivir su pasado con Gloria Camila, Sofía Suescun reflexionó sobre el paso del tiempo: "Como cualquier persona cuando vive una historia, sea buena o mala. En el momento la vive intensamente, pero pasados los años, pues es verdad que uno empieza a olvidar, ¿no?".

"Sobre todo esos sentimientos que te pueden traer en aquel entonces un odio a la hora de contarlo, o una pena, cuando pasa el tiempo, a todos creo que nos pasa, lo tienes como un simple recuerdo que lo cuentas sin más", concluyó Sofía Suescun en 'Socialité'.