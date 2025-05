Marta Peñate actualiza su estado de salud y los primeros síntomas del embarazo

Marta Peñate está atravesando uno de los momentos más esperados de su vida, ya que, después de varios intentos, ha confirmado que está embarazada tras un proceso de fecundación in vitro. Sin embargo, aunque esta noticia ha llenado de alegría a la influencer de 35 años, también ha abierto la puerta a nuevas preocupaciones. Marta Peñate ahora ha compartido con total sinceridad este proceso con sus seguidores.

La concursante de realities está documentando de cerca cada paso de esta etapa, mostrando sin filtros las emociones y sensaciones que experimenta en estos primeros días de gestación. La incertidumbre todavía la acompaña, y Marta Peñate confiesa que no podrá relajarse del todo hasta que escuche el latido del bebé o llegue al menos al tercer mes de embarazo.

En sus últimas publicaciones, ha dado detalles sobre los síntomas que está notando y cómo su cuerpo le está avisando de que el embarazo avanza. "Actualizamos síntomas", anunció antes de enumerar las señales que le han llamado la atención.

| @martapenateamador

Uno de los primeros síntomas que ha experimentado es un dolor similar al de la menstruación, algo que la sorprendió mucho y le provocó un gran susto. "Me entró el otro día un dolor como de regla, en plan que pensaba que me iba a bajar la regla. Me asusté muchísimo y, al final, resulta que es un síntoma del embarazo que mientras no te baje, pues es normal. Por ese lado bien", explicó con alivio.

Además, Marta Peñate ha comentado que también ha sentido molestias en el pecho, un síntoma típico en las primeras semanas. "Me viene y va", indicó, dejando claro que estas molestias no son constantes pero sí perceptibles.

Sin embargo, el momento que más la tranquilizó fue la aparición de las primeras náuseas. "Ayer estaba comiendo salmón y tuvo que dejarlo porque me entró una arcada que quería vomitar", contó. Para ella, esta reacción ha sido un signo positivo que le hace pensar que el embarazo sigue adelante con normalidad.

Consciente de que aún queda mucho por delante, Marta Peñate se muestra prudente pero optimista: "No me voy a asustar. He pensado muchas veces en hacerme otra analítica, pero no me voy a obsesionar. Teniendo síntomas quiere decir que la cosa va bien".