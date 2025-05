Cierra otro canal en abierto: Gol Play abandona la TDT el 14 de junio

Gol Play dejará de estar disponible en abierto a través de la TDT a partir del próximo 10 de junio. La decisión, que se venía gestando desde hace varios meses, se ha confirmado tras conocerse que DAZN ha adquirido los derechos de emisión del partido semanal de LaLiga en abierto. Un contenido clave que hasta ahora justificaba la permanencia del canal en la televisión digital terrestre.

A pesar de este cierre en abierto, Gol Play no desaparecerá por completo. El canal continuará su actividad a través de la plataforma gratuita Gol Stadium, así como en algunos operadores de televisión como Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV, Euskaltel y Telecable. Con este movimiento, Mediapro apuesta por una distribución más digital y selectiva, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo.

Según informa el diario Marca, Gol Play planea aprovechar esta nueva etapa para "volver a sus orígenes", recuperando una programación completamente centrada en el deporte. Esta vuelta al enfoque original implicará la desaparición de las series que en los últimos años habían ganado espacio en su parrilla.

Recordamos que en julio de 2024 se marcó un antes y un después con la última emisión de 'El Golazo de Gol', el magacín deportivo diario presentado por Manolo Lama. Aquel cierre marcó el inicio de un reajuste económico por parte de Mediapro, que buscaba aligerar costes ante la incertidumbre sobre la continuidad del canal.

| Gol Play

La licitación de los derechos del partido de LaLiga en abierto fue otro punto clave en el desenlace. RTVE mostró interés inicialmente, pero, tras su retirada,Mediapro decidió mantener la emisión para cumplir con la obligación legal de ofrecer ese encuentro en abierto. Con la reciente adjudicación a DAZN, ya no hay motivos regulatorios para sostener la presencia de Gol Play en la TDT.

Recordamos que las audiencias no acompañan desde hace tiempo a Gol Play que hace un año, en mayo de 2024, bajó del 1% de cuota, cifra que no ha conseguido recuperar. Por el momento se desconoce que ocurrirá en esta frecuencia. No obstante, es el segundo cambio importante en la TDT en los últimos meses, tras el cierre de Disney Channel en abierto el pasado mes de enero.