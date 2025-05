Matías Prats se convierte en el protagonista de Antena 3 Noticias por este hito

La televisión española vivió este sábado un momento inolvidable. Matías Prats, referente indiscutible del periodismo, fue sorprendido con un homenaje por parte de sus compañeros en Antena 3 Noticias, al cumplirse 50 años desde que apareció por primera vez frente a una cámara. Aunque él mismo insistió en que prefería mantenerse al margen de cualquier protagonismo, la ocasión merecía romper con el protocolo informativo.

Tras los titulares del día, Mónica Carrillo dio paso a una de las pocas noticias que Matías Prats nunca habría querido contar: la suya. "Hoy no es un informativo cualquiera, ¿verdad Matías? Es un informativo muy especial porque hoy cumples 50 espléndidos años en la tele", anunciaba ella, provocando una reacción inmediata del veterano periodista: "Bueno ya estoy empezándome a marear con esta pantalla, vamos a esperar, si quieres al final te puedes meter conmigo todo lo que quieras, pero de momento vamos a lo importante".

Sin alterar el curso del informativo, el homenaje se reservó para el final, donde la celebración fue tomando forma. Mónica Carrillo volvió a tomar la palabra para subrayar la magnitud del aniversario: "Hoy estamos de celebración en esta redacción porque alguien cumple años. Matías no es tu cumpleaños, pero sí cumplimos varias cifras redondas. 50 años dando las noticias y has superado ya hace un tiempo los 10.000 informativos. Te conozco y sé que no te gusta ser el protagonista de la noticia, pero bueno, ¿qué tal llevas esta celebración?".

| Atresmedia

"Bien, bien. Bueno los 10.000 fueron hace unos cuantos meses. Nos pilló por las calles de Paiporta y Alfafar y qué iba a haber celebrado yo, si estaba la DANA y sus consecuencias. Pero ahora sí, ahora es verdad que se cumplen los 50 años desde que un chaval con pelo larguillo y nula experiencia presentó un informativo frente a la cámara en la entonces UHF", respondió Matías Prats.

"¿De retirarnos ni hablamos no?", lanzó entre risas Mónica Carrillo. La respuesta, como era de esperar, estuvo a la altura del estilo Matías Prats: "Hombre yo no daría ideas a la dirección. Vamos a dejarlo ahí y vamos a intentar continuar algo más".

La emisión de un vídeo conmemorativo, acompañado por la música de 'Cuéntame', sirvió para recorrer los hitos de su trayectoria. Al finalizar el vídeo, el periodista no pudo evitar bromear sobre las consecuencias del paso del tiempo: "Ya te he dicho que me iba a pesar en la espalda. Hay una ligera curvatura ya en la columna vertebral, algún responsable buscaré después".

| Atresmedia

A lo que Mónica Carrillo respondió tratando de captar una emoción: "¿Intuyo alguna lagrimita?" La respuesta fue, una vez más, fiel a su compostura: "No, ya sabes que yo al frente de un informativo hasta que no se acaba no muestro mis emociones o sea que vamos a aguantar un poco más".

Ya en los últimos minutos del noticiario, Matías Prats se dirigió directamente a los espectadores: "Les pido perdón por haber sido protagonista involuntario en este informativo y les agradezco que me hayan permitido durante estos años entrar en sus hogares, pero seguimos, les dejamos con Alba Dueñas y los deportes.