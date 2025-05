La petición directa de Oriana Marzoli que afecta a su futuro profesional

Oriana Marzoli ha regresado a Telecinco después de un paréntesis de dos años, y lo ha hecho por todo lo alto. La influencer ha presentado este sábado su nuevo documental en 'Socialité'. Con una entrada triunfal y el ya icónico "the queen is back (la reina está de vuelta)", Oriana Marzoli demuestra que no ha perdido ni un ápice de su magnetismo mediático.

Su reaparición responde al estreno de una miniserie documental que ya está disponible en Mitele PLUS. A lo largo de tres episodios, el proyecto repasa su recorrido tanto profesional como personal, incluyendo testimonios de figuras clave en su trayectoria como Emma García, a quien Oriana Marzoli considera su madrina televisiva. Lejos de ser un simple repaso de momentos televisivos, la pieza pretende mostrar una versión más completa, y quizá más vulnerable, de la venezolana.

Durante su charla con los presentadores, Oriana Marzoli habló de este proceso de cambio personal que ha vivido durante su tiempo fuera de los focos. "Se me nota", confesó, en referencia a una evolución que ella misma define como un salto hacia la madurez.

| MTMAD

El tono íntimo de la conversación sorprendió incluso a María Verdoy, que no dudó en elogiar el giro emocional de Oriana Marzoli: "Te faltaba dar ese pasito y mostrarte más vulnerable". Una transformación que la propia protagonista abrazó con orgullo, prometiendo al público "la versión mejorada de sí misma". Una suerte de renacer que ella misma define como su propio "Ave Fénix".

Pero Oriana Marzoli no se conforma con mirar al pasado, ya que su regreso viene acompañado de una ambición renovada: dar el salto a presentadora. Y no de cualquier tipo de programa: "Me encantaría ser presentadora, como no, de reality", afirmó sin dudar en 'Socialité', lanzando una propuesta a Mediaset. Para ella, el motivo está claro: "Nadie mejor que yo para presentar un reality".

Recordamos que Oriana Marzoli en España es conocida, tras 'Mujeres y Hombres y Viceversa', por sus dos abandonos de 'Supervivientes' y 'GH VIP'. Aunque su carrera en España ha tenido altibajos, en Chile fue una de las grandes figuras del género. La joven participó con éxito, ganándose el cariño del público, en 'Doble tentación' y '¿Volverías con tu ex?'.