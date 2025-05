Olga Moreno sentencia a Carmen Alcayde tras su nominación en 'Supervivientes'

La semana se presenta especialmente intensa en 'Supervivientes', que encara una de sus expulsiones más polémicas hasta el momento. Montoya, Anita y Carmen Alcayde, amigos y tres de los concursantes más polémicos de la edición, se enfrentan al veredicto de la audiencia. En 'De Viernes', los colaboradores no han dudado en mostrar sus preferencias, dejando claro que esta expulsión divide opiniones.

Carmen Borrego no ha dudado en respaldar públicamente a una de las nominadas: "He apoyado desde el principio a Carmen y lo voy a hacer hasta el final". De esta manera, la colaboradora se ha posicionado en contra de Montoya y Anita, dejando claro que prefiere que cualquiera de los dos abandone la isla antes que Carmen Alcayde. Cabe destacar, no obstante, que la tertuliana de Telecinco justamente es la que tiene más números para abandonar 'Supervivientes'.

Por el contrario, Gloria Camila tomó una postura completamente opuesta, decantándose por la expulsión de Carmen Alcayde: "Quiero que se salven Montoya y Anita". Unas palabras que dejan claro que no comparte la forma de jugar de la periodista.

| Mediaset

Quien no se contuvo fue María Jesús Ruiz, que alzó la voz con vehemencia para arremeter contra Montoya. "La audiencia tenemos una oportunidad única para echar a Montoya y para ver a Anita y a Carmen. Montoya se tiene que ir esta semana. Montoya a la calle", exclamó en 'De Viernes'.

Por su parte, Olga Moreno también fue muy crítica con la actitud de Montoya hacia su compañera de nominación en 'Supervivientes'. De hecho, señaló que el joven tiene "cohibida" a Anita. Aun así, sorprendió al pedir la marcha de Carmen Alcayde: "Se tiene que ir Carmen porque es la más criticona del concurso".

Por lo tanto, el plató de 'De Viernes' se ha dividido entre Carmen Alcayde y Montoya. Sin embargo, nadie ha optado por la expulsión de Anita.

Recordamos que este jueves, en audiencias,'Supervivientes' lideró y arrasó en su nueva gala al obtener un gran 19,8% y 1.301.000 espectadores. El reality de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez consiguió un buen 12,4% de cuota y 1.533.000 en su express.