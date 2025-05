Pablo Motos paraliza 'El Hormiguero' para anunciar la esperada visita de Melody

La tensión entre Melody y el entorno de RTVE ha dado un nuevo giro. La artista, que representó a España en Eurovisión, ha elegido 'El Hormiguero' como el lugar para hablar tras semanas marcadas por la polémica. Pablo Motos fue el encargado de anunciarlo este martes, interrumpiendo la entrevista a Luke Evans para confirmar que Melody estará en el programa el próximo miércoles 4 de junio, a las 21:50h.

Por lo tanto, Melody ha escogido el programa más visto de la televisión para romper su silencio. Este lunes, 'El Hormiguero' fue nuevamente líder absoluto con 1.850.000 seguidores de media y un 14,9%, con la visita de Emilia. El programa presentado por Pablo Motos se impuso nuevamente a todos sus competidores, con una ventaja de +6,6 y +1,9 puntos, ganándoles igualmente en coincidencia.

No obstante, también se ha rumoreado la visita de Melody a 'De Viernes' para esta semana. Según 'Espejo Público', el formato de Telecinco le habría hecho una oferta de 150.000 euros para sentarse a hablar de su polémico paso por Eurovisión. Esto no sería de extrañar teniendo en cuenta que el año pasado Nebulossa también pasó por 'De Viernes' tan solo dos semanas después de su participación en el festival musical.

| RTVE

La visita a 'El Hormiguero' no es casual, ya que llega tras una polémica con 'La Revuelta' de David Broncano, por lo que la cantante ha decidido girar hacia Antena 3. Durante una reciente convocatoria con medios en RTVE, Melody dejó clara su postura: "Voy a ir a los programas en los que a mí se me respete y me den mi sitio como artista".

Sin embargo, David Broncano se ha negado a pedir disculpas a Melody: "He visto que ha dicho que nos exigía disculpas para venir al programa, respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento", sentenciaba. "Ella dice que quiere ir a un programa donde la respeten y creo que la hemos respetado un montón", añadía.

No obstante, David Broncano abría la puerta a su regreso a 'La Revuelta': "Siempre he tenido buen trato con ella y me parece una chica de put* madre. Me duele que haya pasado esto, pero, en cualquier caso, supongo que irá a otros programas que les interese más por lo que sea, pero estás invitada a venir, Melody".