David Broncano atiza a Melody y se niega a pedir disculpas en 'La Revuelta'

Ahora sí, David Broncano ha respondido a las críticas de Melody a sus palabras hace una semana en 'La Revuelta'. La artista canceló su participación en el programa de La 1 tras desaparecer tras Eurovisión. Sin embargo, los chistes que se hicieron en el programa de David Broncano no gustaron nada a Melody.

"No me parece, porque he visto que han hablado mucho de la salud mental y de que hay que cuidarse y no me gusta mucho esa doble moral. Se habla de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente. No hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno", sentenciaba Melody.

Además, la artista confirmó que no irá a 'La Revuelta': "Ahora mismo no voy a ir. Voy a ir a los programas que a mí se me respeten y me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas porque como personas todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar también".

| RTVE

De este modo, David Broncano ha comenzado su intervención negando dichas disculpas. "He visto que ha dicho que nos exigía disculpas para venir al programa, respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento", sentenciaba. "Ella dice que quiere ir a un programa donde la respeten y creo que la hemos respetado un montón", añadía.

De este modo, ha hecho referencia al comentario sobre las persianas: "Lo dije haciéndome cargo de que está en una situación difícil y se ha ido a relajar. Empatizando mucho con ella, se ha visto en una vorágine super bestia que para ella como representante, que no está acostumbrada a una cosa mediática tan fuerte, entiendo que se haya puesto nerviosa y haya tenido mucha presión. Pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera"

"Que ella aluda a la salud mental me parece feo", añadía el cómico. "Utilizar la carta de la salud mental como carta blanca porque algo te molesta o porque estás frustrada por la posición de Eurovisión para esto cuando hay gente que tiene problemas de salud mental reales creo que banaliza el tema. El resto lo puedo entender, pero creo que nosotros no hacemos esas cosas o acosar a gente", expresaba David Broncano.

| RTVE

Asimismo, David Broncano también ha querido hablar de la guerra en Gaza: "No vamos a exigir a Melody lo que no hacen otras instituciones mucho más grande, pero el tipo de mensaje lo he visto otras veces, el de 'de política no voy a hablar porque en estas cosas no me meto'. Mi opinión es que lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. No es que no sea política, porque política, por desgracia, es casi todo, pero va más allá. Condenar lo que está pasando en Palestina no es una cuestión de política, sino de humanidad y solidaridad, porque es terrible".

"No lo sé si afecta, porque lo que se emitió aquí no se ve en otros países, que son los que votan a España, pero, incluso, si hubiese afectado mucho, con la cantidad de gente y de niños que están muriendo en Palestina, creo que como afecte eso, si afectase a la posición de una candidata en Eurovisión es lo de menos, es irrelevante", añadía.

"Nosotros hemos invitado a Melody cuando no estaba en el foco mediático en 2021, cuando ganó el Benidorm Fest... Siempre he tenido buen trato con ella y me parece una chica de put* madre. Me duele que haya pasado esto, pero, en cualquier caso, supongo que irá a otros programas que les interese más por lo que sea, pero estás invitada a venir, Melody", concluía David Broncano en 'La Revuelta'.