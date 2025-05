Sonsoles Ónega obligada a pedir disculpas a Colate tras una pregunta muy delicada

La entrevista de Sonsoles Ónega a Colate Vallejo-Nágera no ha llegado en un momento fácil para él. El empresario atraviesa una complicada situación personal, ya que su expareja y madre de su hijo, Paulina Rubio, ha sido acusada de presuntamente agredir al menor que tienen en común. La cantante se ha defendido afirmando que solo se trató de una reprimenda por un mal comportamiento del niño. Con este contexto delicado, la entrevista, que ya estaba pactada desde hacía semanas, cobró una inesperada carga emocional.

Aunque Colate intentó esquivar el tema por la sensibilidad del asunto, Sonsoles no evitó la pregunta, y él, finalmente, respondió con cautela. Fue una intervención marcada por la tensión, en la que trató de mantener la calma sin entrar en demasiados detalles, consciente del impacto mediático que podría tener cualquier declaración.

En pleno ojo del huracán, el invitado no ha querido hablar del menor, pero sí defenderse. "Tengo que dar mi opinión cuando se pasan un poco conmigo", ha expresado sin negar su dolor: "No es agradable, es algo que evidentemente te afecta y te preocupa. Hay que ser fuerte".

| Atresmedia

El momento incómodo llegó cuando Sonsoles Ónega quiso comprender en qué situación estaban legalmente, ya que los procedimientos de la justicia mexicana son diferentes a los de nuestro país. El objetivo de la presentadora era explicar a los espectadores la figura del tutor legal que tiene el objetivo de velar por los intereses del menor.

Fue entonces cuando Colate Vallejo se mostró visiblemente molesto y sin saber por dónde salir. "Me estás poniendo en un compromiso. Es un tema muy desagradable". Por ello, Colate intentó cerrar la conversación aclarando las razones por las que se ha visto tan afectado. "Esta entrevista estaba pactada desde hace mucho tiempo, tres o cuatro semanas o más, pero han pasado estas cosas. Como no se ha podido cambiar, pues aquí estoy, pero no quiero entrar demasiado".

La conductora de 'Y ahora Sonsoles' ha entendido perfectamente el aprieto por el que estaba pasando Colate, pero también ha reivindicado su labor como periodista. "Si yo no te pregunto hoy a las 8 estoy en los tornos firmando el finiquito. Directamente me echan".

Aun así, Colate Vallejo cumplió con el compromiso adquirido con el programa y respondió a todas las cuestiones planteadas, incluso aquellas más delicadas. La carga emocional del momento fue evidente, y en un instante especialmente conmovedor, no pudo contener las lágrimas. Se rompió en pleno directo, visiblemente afectado por el dolor acumulado.