Paz Padilla se emociona en 'Y ahora Sonsoles' y recuerda así la muerte de su marido

Paz Padillafue la invitada de este martes en la sección de entrevistas de 'Y ahora Sonsoles'. Con una trayectoria de más de 30 años en televisión, la gaditana ha destacado como presentadora, actriz, escritora y empresaria. Durante su paso por el programa de Sonsoles Ónega, habló con sinceridad sobre cómo ha afrontado los momentos más duros de su vida y las lecciones que le han dejado el dolor y la pérdida. También compartió sus reflexiones sobre el amor y la importancia de vivir el presente.

En un recorrido por sus inicios televisivos, el programa ha repasado sus primeras apariciones en pantalla, precisamente en el programa Ingenio y figura de Antena 3. Los espectadores han presenciado sus mejores momentos llenos de risa e ingenio, pero también los peores, como la muerte de su marido Antonio Vidal que llegó a ser su "gran amor".

La figura televisiva siempre ha hablado de forma abierta sobre el duelo que vivió y en el espacio de Antena 3 no ha sido menos, hasta llegó a emocionarse. Su historia de amor con Antonio Vidal comenzó en la adolescencia, y tras reencontrarse dos décadas después, volvieron a enamorarse profundamente. Eran el uno para el otro, pero el 18 de julio de 2020, la vida de Paz dio un giro con la muerte de Antonio. Desde entonces, la humorista no volvió a ser la misma.

| Atresmedia

"No soy la misma desde que murió. Estuvimos juntos poco tiempo. Lo disfruté mucho, pero lo vi morir", reveló visiblemente emocionada. "Nunca dejaré de llorar. Mi madre decía que lo que no se habla, se llora. Y llorar cicatriza".

Paz Padilla no pudo contener las lágrimas y reveló que ese sentimiento de tristeza venía al pensar el poco tiempo que pasaron juntos. "Pienso en él y me da pena no haber podido vivir más tiempo juntos. Aún sigo enamorada. Él no hizo nada para que dejara de quererle. Cuando amas de verdad, amas para siempre. Es ese amor incondicional".

Antonio falleció tras diagnosticarle un cáncer en el cerebro contra el que luchó incansablemente, pero al que no pudo vencer. "Yo tenía que dejar que se fuera de la mejor forma posible, no pidiéndole fuerza cuando no la tenía", asegura.

Tristemente, esta no fue la única muerte a la que tuvo que enfrentarse la presentadora. Cuatro meses más tarde, murió su madre y sus suegros. "He aprendido a prepararme para la pérdida", confesó en 'Y ahora Sonsoles'. Tras esto, Paz Padilla se ha convertido en coach y hasta ha escrito un libro que hizo obra de teatro para intentar ayudar a los demás a aceptar el duelo.