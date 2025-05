Cristina Castaño reaparece embarazada en 'La Revuelta' y niega contestar una pregunta

Cristina Castañovisitó ayer por primera vez el programa 'La Revuelta' para presentar su nueva serie, 'Lume'. En esta ficción, la actriz gallega da vida a una periodista que investiga los intereses económicos y políticos ocultos tras los incendios en la frontera entre Galicia y Portugal.

Nada más entrar al plató, llamó la atención su brillo natural, pero también su físico. La invitada acudió embarazada de siete meses y se sorprendió de que David Broncano no le felicitara. "Me extraña que no me digas nada. Yo te lo agradezco, pero vaya...", expresó a la vez que enseñaba su tripa al público.

"La gente va a decir '¿a esta mujer qué le ha pasado?' Tiene un gas fuerte o algo", bromeó entre risas mientras el presentador, avergonzado, intentaba excusarse. "No he dicho nada porque nunca hago comentarios del físico. En concreto de posibles embarazos en mi vida nunca hago porque sé qué de vez en cuando hay algún drama", explicaba el conductor de 'La Revuelta'.

| RTVE

La actriz estuvo en todo momento súper transparente y dispuesta a seguir el juego de la entrevista con muy buen rollo. Hasta aprovechó para sincerarse sobre lo que más le había gustado de su personaje y alzar la voz. "A las mujeres no se nos permite ser abruptas, no tener filtro, tener carácter... Siempre tenemos que moderar nuestra forma de hablar para parecer más amables. Entonces interpretar a esta mujer fue como una liberación".

Al finalizar la entrevista, Cristina Castaño no se libró de las preguntas clásicas. Con respecto a la de mantener relaciones sexuales, la actriz fue clara y reveló que en los últimos treinta días la cifra fue de cinco. Además, aprovechó para hablar del cliché sobre el sexo durante el embarazo y exponer que la mujer embarazada sigue teniendo deseo.

A la segunda pregunta clásica, cuánto dinero tiene en el banco, se negó a contestar. "Esa no te la voy a contestar porque no tengo el suficiente como para presumir. El día que venga aquí y diga el dinero que tengo... ojalá estés muchos años y me dé tiempo a tener el patrimonio que me gustaría tener", sentenció la actriz.