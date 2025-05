Antonia San Juan se confiesa por sorpresa sobre su salida de 'La que se avecina'

Durante su paso por 'La Revuelta' para hablar de su nueva película, Antonia San Juan no pudo evitar enfrentarse a una de las preguntas más recurrentes en su trayectoria: ¿por qué abandonó La que se avecina?. Aunque la actriz dejó la ficción tras la sexta temporada, durante años han circulado versiones contradictorias sobre los motivos reales de su marcha.

Fue el propio David Broncano en 'La Revuelta' quien puso el tema sobre la mesa tras contar que la había visto recientemente en un capítulo de la serie. La respuesta de San Juan no dejó lugar a dudas: "Siempre queda mejor decir que me fui por dinero, pero que va. Me pagaban de puta madre y eran puntuales. Es mentira que me fuese porque me pagaban mal. Me pagaban increíble. Hoy día, no te pagan esos sueldos".

De este modo, Antonia San Juan dejó entrever que había otros factores más complejos, ligados al ambiente del trabajo, pero prefirió no profundizar. "En 'La que se avecina' había cosas, que nunca las he hablado, ni las voy a hablar. A toro pasado, yo no quiero conflictuarme con nada. A mi edad, quiero tener una vida tranquila, sana y no quiero conflictos", explicó, dejando clara su intención de pasar página sin abrir heridas.

| RTVE

Antonia San Juan también dejó claro que la decisión no se debió a tensiones con los creadores de 'La que se avecina'. "No fue por dinero, la relación con Laura y con Alberto era excepcional", subrayó. Y matizó que su marcha se produjo en un momento en el que tenía otros proyectos: "Si no hubiera tenido otra cosa, hubiera tenido que comerme una situación que a mí no me gustaba".

Durante la entrevista, 'La Revuelta' rescató un antiguo titular en el que se atribuía a la actriz una afirmación en sentido contrario. Lejos de esquivar la contradicción, Antonia San Juan fue rotunda: "Eso es mentira, si hubiera sido por dinero, lo diría. El otro día, dije en una entrevista que, si el proyecto me gusta y no me pagan bien, no voy. Yo ahora quiero vivir como una rica heredera. Yo me he pasado la vida currando y voy a seguir trabajando, pero quiero ganar pasta".