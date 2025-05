Pepe Rodríguez queda conmocionado con la historia de una concursante de 'MasterChef'

La nueva entrega de 'MasterChef' estuvo marcada por la exigencia de los fogones, pero también por momentos de una honestidad de los concursantes. Lo que empezó como una jornada más en la competición culinaria acabó convirtiéndose en una de las emisiones más emotivas de la temporada. Y es que dos aspirantes abrieron su intimidad ante Pepe Rodríguez, que vivió uno de los episodios más intensos de 'MasterChef'.

Una de las concursantes que se abrió fue Limin, de 25 años, que rompió su habitual compostura para revelar una dolorosa verdad. Sus padres no muestran interés por su trayectoria, ni siquiera por su participación en el concurso. "Nunca ven las cosas que he hecho. He salido en películas y series y nunca han visto a la 'mocatriz' de su hija", confesó con la voz quebrada en 'MasterChef'.

Limin, afectada también por el resultado de la prueba, no pudo contener las lágrimas, lo que provocó una reacción inmediata de Pepe Rodríguez. "Este lío viene de antes ¿No estás viendo el fruto de todo lo que trabajas? Eres demasiado perfeccionista. ¿Nunca te han dicho que has sacado solo un cinco?", le dijo con ternura. Y añadió: "Deberías disfrutarlo, es lo primero. Primero somos personas y luego cocineros, hay que ser felices".

| RTVE

Posteriormente, durante otra de las visitas a las cocinas, Emilio compartió con el chef una reflexión cargada de sinceridad sobre la relación con su padre. "A mi madre la adoro, pero mi padre, pues bueno, lo quiero menos la verdad, yo lo siento. ¿A qué tú no haces por hacer mal a tus hijos?", expresó, dejando a los presentes sin palabras.

La conversación, lejos de quedarse en un comentario aislado, se convirtió en una confesión desgarradora: "Creo que mi padre reniega de mí. Creo no, lo afirmo. Ya lo tengo más que asumido, que a mí no me quiere".

En audiencias, este lunes, 'MasterChef' lideró su franja completa en audiencias bajando en La 1 hasta un 11,7% y 767.000 espectadores. Más de 2,7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa.