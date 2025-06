Lara Álvarez se pronuncia sobre 'La familia de la tele' y da la clave en su batacazo

Lara Álvarez está de estreno en la televisión pública. La presentadora abandonó hace un año y medio la que fue su casa, Mediaset, y tan solo tres meses después de su salida, se hizo público su fichaje por RTVE.

Esta vez, se pondrá al frente de un nuevo concurso bajo el nombre 'La Conexión'. Se trata de un game show de conocimientos diferente y novedoso, que tiene el propósito de buscar la conexión existente entre todas las respuestas surgidas durante el programa. En cada entrega compiten cinco concursantes que tienen algo en común y el juego consta de cinco rondas.

De esta manera, Lara Álvarez se suma al equipo de Televisión Española, al igual que ya lo hicieron varios de sus antiguos compañeros de cadena, exintegrantes de 'Sálvame' en Telecinco, quienes ahora forman parte de 'La Familia de la Tele'. Precisamente, sobre esta nueva etapa marcada por las críticas y bajas audiencias tras su primer mes en emisión, se ha pronunciado en una reciente entrevista.

| TVE

Lo primero que ha querido dejar claro es el cariño especial que sigue sintiendo por todos sus compañeros, subrayando que el batacazo en audiencias no es responsabilidad del equipo. "Yo tengo un cariño muy especial a 'La familia de la tele'. No he visto las críticas y no sé hacia dónde van. Te digo la verdad porque estoy desconectada del análisis de lo que pasa en los programas de televisión".

Aun así, ha querido analizar el verdadero motivo por el que cree que el público no está respaldando el programa. "La televisión está en un momento de cambio. El espectador también quiere ese cambio. Entonces, lo que hay que entender es que para llegar al producto concreto muchas veces se necesita hacer una prueba Y error. A veces los contenidos funcionan, a veces no funcionan".

Y quitar hierro al asunto defendiendo la labor de sus compañeros, pese a los resultados. "Los presentadores o los colaboradores tampoco son culpables de esto, no dejan de ser parte del entretenimiento para generar ese contenido que se acepta o no se acepta".

| RTVE

Aunque 'La familia de la tele' no goce de buenas audiencias, sí lo hacen otros formatos de TVE como 'The Floor' o 'Cifras y letras'. Todo ello forma parte de una estrategia más amplia de la cadena pública, que en los últimos meses ha incorporado a numerosos rostros procedentes de cadenas privadas y sigue apostando por el desarrollo y adaptación de nuevos formatos con el objetivo de reforzar su posición frente a la competencia.

Por ello, Lara Álvarez ha destacado esa "valentía" de la Corporación por "no supeditarse solo a un tipo estricto de contenido, sino ofrecer una variedad para que el espectador pueda elegir". Con respecto a si el corazón y los exrostros de 'Sálvame' han dejado de interesar a la población, la presentadora prefiere no pronunciarse. Sin embargo, con un toque de humor ha asegurado que "si supiera la respuesta, no te la daría, sino que me forraría ofreciéndole la solución a Televisión Española".