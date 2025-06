Montoya se cuela en 'El Hormiguero' por lo que dice en directo Pablo Motos

'El Hormiguero' recibió la visita de Álex González y Antonio Pagudo. Los actores están en plena promoción de su nueva serie "Ladrones. La tiara de Santa Águeda", que se estrena este 13 de junio en la plataforma Disney Plus y que consta de seis capítulos.

Es una comedia romántica de acción y aventuras que une a dos generaciones. Sin embargo, más allá de centrarse en la trama, el conductor del programa de Antena 3 quiso centrarse en una curiosidad. Tras ver el potente trailer que invita al espectador a disfrutar del film, Pablo Motos se atrevió a lanzar la siguiente pregunta.

El presentador quiso conocer si era cierta la información que le habían dicho, que rodaron en el hotel de 'La isla de las tentaciones'. "Muy cerca, sí, como a 200 metros", respondió Álex González. "Ahí también había ruidos, no? Me imagino", expresó una hormiga desatando la risa de los allí presentes.

| Atresmedia

Sin querer entrar en más detalles, Pablo Motos preguntó por una curiosidad más: "Creo que allí hacían las fiestas con auriculares". Algo que confirmó Antonio Pagudo revelando que nada más llegar al hotel vio a "un grupo de gente colorados con auriculares, bailando" y haciendo movimientos extraños.

Fue en este momento cuando el comunicador volvió a referirse al popular reality, aunque no es la primera vez que lo hace en el programa. Esta vez lo hizo trayendo a colación a Montoya y el furor que se desató durante su paso por 'La isla de las tentaciones', uno de los momentos más comentados por la audiencia en su día. "Me gustan las coincidencias, tú tienes una cosa en común con Montoya. Te bañaste por la noche en esa playa y en esa playa no te puedes bañar por la noche", apuntó refiriéndose a Antonio Pagudo.

Algo que confirmó el intérprete desvelando la anécdota que les sucedió. "Pues normal, habíamos cenado, habíamos tomado una copa y dijimos de ir a tomarnos un baño. En esto que estábamos bañando, viene un tipo con un pedazo de escopeta diciéndonos que nos salgamos de la playa. Porque bañarse aquí es peligroso, porque los animales salen a comer".