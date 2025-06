Bárbara Rey estalla contra una reportera de 'La Familia de la Tele' por un grave error

A pocas horas de presentar su libro de memorias, Bárbara Rey vuelve a convertirse en protagonista. Lo que debería haber sido una jornada de tranquilidad se ha visto empañada por un encontronazo con una reportera de 'La Familia de la Tele'. Todo ocurrió en plena calle y frente a las cámaras, con Bárbara Rey visiblemente molesta.

Todo empezó cuando la reportera Diana Higueras se desplazó hasta las inmediaciones del domicilio de la hija de Bárbara Rey. Allí, encontró a la artista saliendo con una lata de coca-cola en la mano.

"¿Estás nerviosa Bárbara por mañana?", le preguntó la periodista de 'La Familia de la Tele'. Bárbara Rey respondió tranquila: "Una siempre tiene respeto sobre todo a la prensa porque ya sabéis que yo os he respetado siempre mucho". En ese momento, se sumó otra reportera, y la vedette, entre risas, comentó: "Iba a salir corriendo, pero para qué. No es que quiera hacer publicidad, pero me estoy emborrachando".

Instantes después, Bárbara Rey tomó un taxi rumbo a una peluquería, momento que la reportera aprovechó para bromear: "¿Bárbara me puedo ir contigo a la peluquería, es que yo estuve ayer, pero me tienen que arreglar porque aquí con tanto calor se me ha estropeado?" La respuesta fue tan espontánea como contundente: "Ay que ver que carita más dura tienes y más descarada con lo joven que eres, bien espabilada estás".

De vuelta en plató de 'La Familia de la Tele', los colaboradores celebraban la soltura de Diana Higueras, aunque uno de sus comentarios terminó desatando la tormenta. La reportera insinuó en directo que su bebida quizás no era simplemente un refresco: "Yo os digo que esa lata no contenía coca-cola que era lo que estaba bebiendo Bárbara. Ella estaba muy contenta vamos a dejarlo así".

Inmediatamente, compañeros como Lydia Lozano y Kiko Matamoros le recordaron que Bárbara Rey no bebe. "Me ha dicho que se estaba emborrachando", se defendió Diana Higueras. "Pero ella es que es así, muy juguetona", comentó María Patiño, a lo que la reportera de 'La Familia de la Tele' rectificó: "Ay pues entonces lo siento".

El problema fue que Bárbara Rey, ya en la peluquería, escuchó el comentario y no dudó en encarar a la reportera con un tono severo: "Cuando he venido en el taxi has comentado que lo que llevaba aquí dentro no era coca-cola". Diana Higueras intentó justificarse: "Pero luego he rectificado y he dicho que no".

Sin embargo, Bárbara no aceptó la disculpa: "Perdona que estoy hablando yo, has dicho que no era un refresco y te voy a decir una cosa como eres muy jovencita y se ve que estás empezando te voy a dar un consejo. Primero di la verdad, aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien y con todo el mundo. Y segundo te voy a decir que si sigues así no vas por buen camino. Por la insinuación otra persona te puede demandar".

A pesar del intento de la periodista por disculparse, Bárbara Rey se mostró inflexible. "No quiero que me pidas perdón porque no soy nadie para pedir perdón", y optó por seguir conversando únicamente con otra reportera en la calle.

Desde el plató, María Patiño cerró el asunto con una reflexión dirigida a su compañera: "Diana hay que aceptar que a veces hacemos comentarios, y yo la primera, no apropiados, y tiene unas consecuencias. Te digo, no es amiga mía, es más soy bastante crítica con Bárbara Rey, pero es una persona que tiene bastante capacidad de encajar las cosas, dale su tiempo, no es una persona rencorosa".