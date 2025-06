María Patiño desmiente un rumor sobre su relación con 'La familia de la tele'

El caos es el protagonista muchas veces en 'La familia de la tele' y más cuando un espacio acaba de aterrizar y se está adaptando. Sin embargo, esto se acrecienta cuando el programa está al mando de tres presentadores que nunca han compartido plató. Por ello, María Patiño se ha plantado y ha dicho basta.

A esto se suma que el living show cumple mañana un mes en emisión tras un complicado estreno —con dos cancelaciones previas— y unos datos de audiencia poco favorables que afectan a sus protagonistas y generan titulares constantemente.

Puede que no gocen de un buen share en audiencia, pero lo que es innegable es que dan de qué hablar tanto en los noticieros como en las redes sociales. De hecho, un tweet publicado por una usuaria opinando sobre María Patiño sirvió como detonante para que la presentadora desmintiera un rumor sobre su relación con los otros presentadores, Aitor Albizua e Inés Hernand.

| RTVE

La internauta compartió un vídeo de 'La familia de la tele' en el que María Patiño se mostraba visiblemente molesta por la falta de atención de los colaboradores y presentadores, que ignoraron sus indicaciones. Todo ocurrió mientras se probaba el plato estrella del día, preparado por Belén Esteban, al que todos se abalanzaron para degustarlo.

La tuitera ha querido destacar la visible incomodidad de la presentadora con los demás. "Normal que hoy María Patiño haya estallado, ya que no la han respetado. Inés y Aitor se lo toman a broma, se nota que les da igual el proyecto. Son un NO".

"Yo ya no puedo más con La familia", dijo María Patiño al abandonar el plató, acercándose al público que la animaba a regresar y probar los huevos de Belén Esteban. Tras este momento rescatado en las redes sociales, la televisiva ha querido citar la publicación desmintiendo el texto de la usuaria que afirmaba un problema con 'La familia de la tele'.

"No es así. Las familias a veces son rebeldes y el protocolo no siempre se cumple", aseguró María Patiño a través de X, destacando la buena relación que mantiene con los demás presentadores. Aunque la comunicadora no ha negado en ningún momento que en la emisión no estuviera contenida, es más lo ha ratificado compartiendo un tweet con esa misma opinión.