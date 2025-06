Kiko Hernández dice lo menos pensado sobre su ausencia en 'La Familia de la Tele'

'La Familia de la Tele' sigue su andadura en La 1, aunque con un inicio con malas audiencias. Actualmente, uno de los rostros más reconocibles del equipo, Kiko Hernández, no forma parte del proyecto, algo que ha despertado numerosas preguntas sobre el motivo de su ausencia. La explicación no tardó en llegar, y fue el propio Kiko Hernández quien la dio durante una conversación en 'Tentáculos', el programa de TEN donde ahora desempeña un papel fundamental.

Según explicó, su ausencia en el espacio 'La Familia de la Tele' no fue una decisión personal sino una estrategia para fortalecer 'Tentáculos'. "De pronto, me quedo yo solo aquí con una persona con la que no me hablo desde hace dos años (Carlota Corredera). Yo solo, sin saber qué colaboradores iban a venir", detalló.

Pidiendo seriedad y dejando a un lado el tono humorístico, Kiko Hernández insistió en lo duro que fue para él ese proceso: "Lo estoy diciendo en serio, sin ponerle comedia. Yo también tuve mi proceso". Además, explicó que la dirección del programa no le informó sobre sus futuros compañeros: "Cuando me reúnen y me dicen 'necesitamos de ti para tirar de este programa'. No me dijeron ni con quién iba a estar, simplemente que iba a estar con una persona con la que no me hablaba y yo también tuve mi proceso".

| Canal Quickie

Para Kiko Hernández, la separación del grupo supuso un golpe: "Lo que era una familia, una piña, de pronto se queda uno huérfano y no sabe con quién va a trabajar". No obstante, y pese a las dificultades, ha logrado encontrar su lugar: "Te puedo garantizar que ahora mismo soy una de las personas más felices del mundo porque vengo a trabajar a un programa que amo".

Además, quiso reconocer la labor de sus nuevos compañeros en 'Tentáculos', como Carolina Sobe, Arnau Martínez o Gonzalo Vázquez: "Sobre todo, he conocido a unos compañeros a los que respeto y valoro profesionalmente". Aunque el cambio no fue sencillo, subrayó que su esfuerzo ha valido la pena: "Tengo sentimientos, me ha costado un montón hacer esto, muchísimo".