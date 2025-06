Carlo Costanzia estalla contra Susanna Griso desde 'De Viernes' tras sus palabras

Carlo Costanzia rompió su silencio en 'De Viernes', tan solo unos días después de que sus hijos, Pietro y Rocco, fuesen condenados por intento de homicidio a 12 y 8 meses de prisión, respectivamente. El italiano aprovechó su paso por el plató de Telecinco para cargar contra la justicia italiana y defender con firmeza la inocencia de sus hijos. Pero su visita también estuvo marcada por otra polémica: su reciente enfrentamiento con una reportera de 'Tardear'.

El conflicto con la periodista se remonta al martes 3 de junio, justo después de conocerse la sentencia judicial. Según su versión, Carlo Costanzia habría adoptado una "actitud violenta", lo que llevó a la reportera a plantearse denunciarlo. Él, por su parte, no tardó en responder públicamente, advirtiendo que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra ella.

"Me he pasado una noche buscando lo que había salido, pero cuando me he visto que ella dice que he hecho violencia sobre su persona... gracias a Dios que grabé porque sabía que podía pasar", declaró, defendiendo su comportamiento y asegurando que cuenta con pruebas. Además, leyó un extracto legal sobre la prohibición de grabar en ciertos espacios judiciales: "Las salas de vista no se consideran fuentes de información, por lo tanto no se permite la grabación".

| Mediaset

Carlo Costanzia fue más allá en 'De Viernes' y denunció que la periodista actuó de forma negligente: "Esta persona puede enfrentarse a penas de 1 a 3 años en prisión". Sin embargo, aclaró que aún no ha presentado ninguna denuncia formal: "No lo hago ahora porque tengo otras cosas en la cabeza".

A su juicio, la reportera vulneró claramente las normas: "Esta señora estaba con la cámara detrás de la puerta, donde había una audiencia privada. Se le avisó 2 veces y le daba igual y se quedó ahí".

| Telecinco

Además, Carlo Costanzia también aprovechó su intervención en 'De Viernes' para criticar duramente a varios periodistas de 'Espejo Público', especialmente a Gema López, por su tratamiento de su reciente absolución judicial: "Como diciendo que a ver si me van a acusar otra vez porque no le ha gustado el hecho de que yo haya quedado absuelto".

No obstante, la figura que más indignación le generó fue Susanna Griso: "Hizo una entrevista hace un año y medio a mi hijo que, a mi parecer, fue muy correcta, muy bonita y muy empática. Siempre ha hecho periodismo serio, de alto nivel, pero cuando dice que 'el padre se lo haga mirar'...".

La afirmación que le dolió llegó después: "Lo que a mí me ha dejado perplejo ha sido 'qué mal ha hecho lo de ser padre'. Que una profesional se permita decir en televisión que yo he hecho mal en ser padre, como diciendo que siendo estéril habría hecho un favor a la sociedad, me parece un comentario que no lo entiendo para una profesional de este nivel".