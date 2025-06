Jordi González revela la astronómica oferta que recibió para volver a la televisión

Jordi González ha reaparecido en televisión este sábado 7 de junio de la mano de 'Col·lapse' de Ricard Ustrell. El presentador ha contado toda su experiencia al borde de la muerte, pero también ha desvelado que cuenta con nuevos proyectos. Una entrevista que ha contado con el respaldo del público, liderando de forma absoluta en Cataluña con un gran 17,5% y 204.000 espectadores.

De este modo, Jordi González reveló que había rechazado una entrevista en otra cadena, que le ofrecían una gran cantidad económica. "Me consta que te la han ofrecido en otra televisión pagando mucho dinero y has preferido venir aquí a 'Col·lapse', a la televisión pública, sin cobrar un duro", planteaba Ricard Ustrell.

"Evidentemente, me ofrecieron 30.000 euros por hacer esta entrevista en una televisión privada. Yo dije que ya estaba comprometido con ir a 'Col·lapse'. Entonces me dijeron si me pagaban más aquí y les dije que la duda ofende. Es verdad, la duda ofende. No fui... Porque aquí no cobro nada, ¿no?", revelaba Jordi González, con una descripción que podría encajar con una oferta de 'De Viernes'.

| 3Cat

Además, Jordi González ha hablado de su futuro laboral: "Ahora he decidido que solo quiero hacer lo que me apetezca. En prensa nunca me han ofrecido trabajar, me gusta comunicar. A ver tampoco mucho, no tantas horas como tú, que estás todo el día en la radio, no tanto, pero ir haciendo. Tengo ganas de hacer radio, de hacer tele, una tele más de autor. Sí que volvería también a tratar actualidad".

"Pero, tú tienes, seguro, proyectos sobre la mesa", planteaba Ricard Ustrell en 'Col·lapse', ante la confirmación de Jordi González: "Sí, pero no puedo hablar". "¿Cómo que no puedes hablar?", le preguntaba el presentador: "A mí me han dicho, no hables de esto y no puedo hablar".

"Pero, ¿en septiembre, te veremos en algún lado?", volvía a preguntar Ricard Ustrell. "A ver, tengo un proyecto que muy chulo, no sé si saldrá o no, pero me han dicho que hable. A mí me hace mucha ilusión, pero no puedo hablar. Si lo pudiera contar lo haría", confirmaba Jordi González.

"Pues cuando puedas hablarlo vuelves y nos lo cuentas en 'Col·lapse'", sentenciaba el presentador. "Daré la exclusiva aquí sin cobrar", concluía Jordi González. Cabe destacar que en los últimos días han saltado los rumores de que Jordi González podría ser el sustituto de Ricard Ustrell la próxima temporada en 'Col·lapse', lo que se refuerza tras estas palabras.