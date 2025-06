Jordi González reaparece con un notable cambio físico y muestra las secuelas del coma

Tras seis meses alejado de las pantallas, Jordi González ha reaparecido de la mano de 'Col·lapse' en TV3. El presentador hizo público hace un mes que estuvo en coma durante tres semanas y en la UCI dos meses tras la infección de una bacteria en Colombia. Ahora, Jordi González ha reaparecido, visiblemente más delgado, y ha explicado en primera persona esta dura experiencia.

"Me fui unos días de vacaciones y al cuarto o cinco día fui víctima de una bacteria que había en el ambiente. Salí de casa por la mañana, digo casa porque tengo un apartamento en Medellín, y al volver me faltaba el aire. Me costaba mucho respirar, me senté en un jardín y no podía respirar", explicaba Jordi González en 'Col·lapse'.

"Llamé al médico, vino a casa, me tomó la temperatura, oxígeno en la sangre y me ingresaron... Y ya no recuerdo nada más hasta muchas semanas después. Lo que me pasaba es que no llegaba oxígeno en el cerebro, y lo poco que me llegaba lo utilizaba mi cuerpo para el corazón y para mantenerme con vida", añadía.

"No registré ningún recuerdo de aquel episodio ni los que vinieron después. Me llevaron a un hospital muy bueno, porque me salvaron la vida. Estuve en la UCI dos meses. Me hicieron una traqueotomía, estaba sin poder hablar, con cinco sondas en el cuerpo y tres semanas en coma", revelaba, mientras mostraba la cicatriz que aún tiene en el cuello.

| 3Cat

Además, ha revelado en 'Col·lapse' su principal temor: "Lo que me daba más miedo era perder la voz. La traqueotomía toca las cuerdas vocales y pensé que tal vez no volvía a hablar. Cuando pasas 90 días en la cama tienes que volver a comer para que no se te caiga la sopa y caminar... Me costó muchísimo volver a caminar".

"Me explican que no bajaba de 40 de fiebre, que la presión arterial estaba por los suelos, que no oxigenaba y me indujeron al coma para poder alargar un poquito más la vida mientras un antibiótico hiciera efecto. Dieron con el medicamento, me bajó la fiebre, decidieron despertarme del coma, pero no despiertas como en casa, fueron 9 o 10 días. Yo me encontré mal un jueves, y me levanté un sábado después de dos meses, 3 de marzo", revelaba Jordi González.

Además, ha confesado que su familia está siendo consciente ahora de todo lo ocurrido: "Mi familia estaba semienterados de todo. Conté con la presencia de mi mejor amigo y mi mejor amiga, que tenían la información muy embargada y lo que hacían llegar aquí eran noticias de que estaba jodido, que había pasado una neumonía. Un día llamaron a mi amigo y le pidieron que avisase a la familia porque la cosa estaba jodida, pero no lo hizo, por suerte. Gente de mi familia se estará enterando en este programa que he estado tres semanas más allá que aquí".

| 3Cat

Además, su regreso a España también fue una odisea: "Me trajeron en un avión medicalizado, sondado por todos lados. Me llevaron a una clínica para que me quitaran la traqueotomía, aquí en Madrid".

Finalmente, ha confesado que cuando era pequeño tuvo una visión sobre su muerte, por lo que tuvo claro que ahora no le tocaba. "Yo moriré a los 78 años en un vuelo yendo o volviendo de América, durmiendo en un avión, lo sé desde los 14 años. Pido que cuando me muero suene en 'Col·lapse' la canción de 'Always in my mind' de Elvis Presley", explicaba.