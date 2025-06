Sofía Suescun paraliza 'Socialité' con un mensaje directo para Marta Peñate

La reciente pérdida del bebé que esperaban Marta Peñate y Tony Spina ha conmocionado a todos. La pareja, visiblemente afectada, decidió hablar sobre su dolor tan solo unas horas después de anunciarlo públicamente, acudiendo a 'De Viernes' para relatar el difícil momento que atraviesan. Una decisión que ha generado tanto comprensión como críticas, y sobre la que Sofía Suescun se ha pronunciado este sábado en 'Socialité'.

Sofía Suescun, que en el pasado tuvo varios desencuentros con Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars', sorprendió al mostrar una actitud cercana y empática, dejando a un lado antiguas rencillas. "La verdad es que me dio muchísima pena. No me quiero imaginar lo que supone para ella esa sensación de frustración", expresó con sinceridad en su intervención en 'Socialité'.

A pesar de su apoyo, Sofía Suescun no dejó pasar la oportunidad de señalar lo que, a su juicio, fue un error de la pareja: anunciar el embarazo demasiado pronto. "Creo que cometió el error de haberlo contado súper pronto", afirmó. Según Sofía Suescun, la ilusión es comprensible, pero hacerlo público en etapas tan tempranas conlleva riesgos añadidos si las cosas no salen como se espera.

| Mediaset

"Yo entendí esas ganas de contarlo al mundo entero, porque al final es tu ilusión, pero ayer lo único bueno que puede sacar de todo esto malo es esa reflexión de no volverlo a contar, más que nada por lo que supone. Al final te ves como obligado de ir contando todo, entendí perfectamente esa presión", reflexionó Sofía Suescun, dejando claro que su crítica no nace del juicio, sino de la experiencia y la empatía.

De hecho, la propia Marta Peñate en 'De Viernes' habló del tema: "Siempre ha habido personas que me han pedido que no lo contase públicamente porque podía haber gente que me desease el mal y a lo mejor tenían razón. Ahora siento vergüenza porque todo el mundo lo sabe y cuando la gente me ve sé que están sintiendo pena por mí. No quiero que la gente me mire y sienta eso".

Finalmente, Sofía Suescun en 'Socialité' quiso lanzar un mensaje a la pareja: "Ya está Marta, quiero creer que esto os va a unir más, no tiréis la toalla. Y los sueños, al final se cumplen. Todo mi cariño para ti y para Tony".