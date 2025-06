El verdadero motivo por el que Jordi Hurtado se aparta de 'Saber y Ganar' en La 2

La televisión pública vivirá un pequeño gran cambio a partir de septiembre: Jordi Hurtado dejará de presentar 'Saber y ganar' durante los fines de semana. El mítico presentador, que lleva 28 años al frente del emblemático concurso cultural de La 2, ha decidido reducir su carga de trabajo tras más de una década sin apenas descanso.

"Son muchas horas de grabación y muchos años sin fines de semana. Tengo a la familia desesperada", explicó Jordi Hurtado ante los medios, dejando claro que la decisión responde tanto al cansancio acumulado como a la necesidad de reconectar con su vida personal. "Tengo ganas de tener un poco más de descanso y tener mayor tranquilidad los fines de semana", añadía.

A pesar de que 'Saber y Ganar' está grabado, su frecuencia diaria y su compromiso con el espectador han supuesto un esfuerzo para el equipo. "Son 28 años grabando todas las semanas porque solo paramos para Navidad, Semana Santa y agosto. Es muy intenso, son jornadas de mañana y tarde".

| RTVE

Consciente del desgaste, el propio Jordi Hurtado fue quien planteó a RTVE la opción de reducir su presencia. "Como disfruto tanto de este programa y no quiero dejarlo, he sido yo quien ha expuesto el tema. Yo lo he promovido. Me da mucha felicidad que la dirección de RTVE lo haya entendido perfectamente. Incluso ellos me decían que alucinaban con mi capacidad para aguantar tantas horas de grabación", explicaba.

Será Rodrigo Vázquez, actual rostro de TVE y con experiencia en el género de concursos, quien tome el relevo durante los sábados y domingos. Jordi Hurtado se mostró encantado con el traspaso: "Tengo muy buena relación con Rodrigo. Desde el primer día que entró en TVE, vi que era un gran profesional de la televisión pública; capaz de dominar el entretenimiento, el espacio, la comunicación y el género del concurso".

Cabe destacar que 'Saber y Ganar' también estrenará temporada con una renovación estética y un rediseño del formato. Habrá nuevo decorado, nueva línea gráfica y un giro en la mecánica. Por primera vez, además, el equipo ganador podrá dejar momentáneamente fuera de juego a un integrante del equipo rival, lo que supondrá un reto añadido para los concursantes.

Lejos de ser un adiós, lo de Jordi Hurtado es más bien una tregua con el calendario. "Ahora me toca disfrutar de los fines de semana", sentenció con la serenidad de quien, tras casi treinta años en antena.