Jordi Hurtado abandona 'Saber y Ganar' los fines de semana y ya tiene sustituto

'Saber y ganar', el mítico concurso de La 2, afronta una nueva etapa con un relevo significativo en su presentador. Jordi Hurtado dejará de presentar la edición de fin de semana para centrarse exclusivamente en las emisiones de lunes a viernes. La medida, que no supone la retirada del formato ni del presentador, llega tras más de dos décadas de emisión ininterrumpida.

El propio Jordi Hurtado ha explicado los motivos de esta decisión, aludiendo a la exigencia del ritmo de grabaciones y al deseo de dedicar más tiempo a su vida personal. De este modo, la responsabilidad de tomar el relevo en el 'Saber y ganar' de los fines de semana recae en Rodrigo Vázquez. Se trata de una cara familiar para la audiencia de TVE, especialmente por su labor como presentador en 'El Cazador'.

De este modo, Jordi Hurtado no ha escatimado en elogios hacia su sucesor: "Yo ya he visto que es un gran profesional de televisión pública. Domina muy bien el entretenimiento, el espacio, la comunicación y, sobre todo, el género del concurso. Además, va a estar en un programa ya consolidado".

| RTVE

Rodrigo Vázquez, por su parte, asume el reto con entusiasmo y respeto por el legado que recibe: "Estoy ilusionado. Quería darle las gracias al equipo porque esto no es fácil que se haya mantenido en secreto. Es una responsabilidad por lo que representa 'Saber y ganar', tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hacer ese pequeño Máster y poder aprender de Jordi Hurtado es todo un lujo".

No obstante, el estreno de Rodrigo Vázquez en 'Saber y ganar' no será inmediato. Su debut se ha programado para septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva. Hasta entonces, La 2 seguirá emitiendo entregas ya grabadas con Jordi Hurtado. Esta planificación permitirá, además, que Rodrigo Vázquez no coincida simultáneamente en antena con 'El Cazador', cuyos episodios inéditos finalizarán en junio en La 2.

Además del cambio de presentador, el programa prepara una importante renovación visual. Tras 28 años en emisión y más de una década con el mismo decorado, 'Saber y ganar' estrenará plató y nueva imagen gráfica. Desde TVE señalan que se tratará de un espacio "más luminoso" y adaptado a los tiempos, aunque sin perder el estilo acogedor que ha hecho del concurso un referente en la televisión española.