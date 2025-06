Un colaborador de 'Mañaneros' paraliza el directo y abandona el plató tras lo ocurrido

No resulta sorprendente que, en ocasiones, tertulianos y colaboradores se vean tan sobrepasados durante una acalorada discusión que opten por abandonar el plató. Esto suele ocurrir después de varios intentos fallidos por parte del presentador para calmar los ánimos y retomar el control de la situación. En estos momentos, la tensión puede crecer hasta tal punto que el espectáculo supera cualquier límite esperado, transformando el debate en un verdadero desafío para quienes intentan mantener el orden.

Y no solo sucede en programas de prensa rosa o crónica social, como podría pensarse al mencionar ejemplos como 'Sálvame'. También es habitual en tertulias políticas, donde la polarización y la crispación social son la constante del día a día. Esto mismo ha sucedido en el programa de 'Mañaneros 360'.

Todo sucedió mientras el programa abordaba el debate sobre la vivienda y Javier Losada exponía su opinión. Sin embargo, en segundo plano, se pudo escuchar a dos colaboradores, Chapu Apaolaza y Marta Nebot, manteniendo una tensa discusión en voz baja. "¿Qué me has dicho… qué me dices?", le preguntó el periodista a su compañera, quien le respondió con un seco: "Te lo dices tú solo".

| RTVE

Mientras Chapu Apaolaza intentaba averiguar qué le había insinuado exactamente su compañera, la tensión fue en aumento. Visiblemente molesto, llegó a decir: "¿Me estás llamando gilipollas?". A lo que Marta Nebot respondió, sin titubeos: "No, te lo llamas tú".

"Digo que me siento gilipollas, pero si tú me estás llamando gilipollas...", puntualizaba el periodista. "Por eso, te das por aludido", insistía ella. Fue en este momento cuando Javier Ruiz intentó poner orden: "¿Qué está pasando? ¿Qué os estáis haciendo?".

"Que me está llamando gilipollas", protestaba el colaborador. Seguidamente, se veía como Chapu Apaolaza recogía su portátil. "Marta me está diciendo que me lo estoy diciendo yo solo. Me pregunta si me está llamando gilipollas, y me dice que efectivamente me lo estoy llamando yo", explicaba el periodista. "Así que yo de un plató que se me insulta de esta manera lo tengo que abandonar".

Finalmente, Chapu Apaolaza decidió abandonar el plató, no sin antes lanzar una última queja: "Discúlpame, Javier, no es la primera vez que me insultáis". Ante la tensión del momento, Javier Ruiz intentó reconducir la situación con un mensaje conciliador. "Esto es el templo de la palabra y el templo del respeto, así que vamos a intentar pasar página".