'La familia de la tele' recupera a este antiguo rostro de 'Sálvame' como colaborador

'La familia de la tele' ha vuelto a apostar por el impacto mediático para captar la atención de la audiencia. En plena polémica por la figura de Melody, el espacio anunció su presencia como invitada tras una rueda de prensa cargada de tensión. Sin embargo, la sorpresa llegó en plató: no era la artista real, sino un imitador.

Se trata de Josep Ferré, quien, vestido y caracterizado como Melody, se estrenó como colaborador en el magacín diario. Su carrera dio un giro notable gracias a sus imitaciones en 'Sálvame', programa del que formó parte desde 2021 hasta su final en 2023.

Durante ese tiempo, el catalán se consolidó como uno de los rostros más reconocibles del espacio, aportando humor y espectáculo a uno de los formatos más peculiares de la televisión. Su gran capacidad para imitar a figuras públicas como María Patiño, Lydia Lozano o Kiko Matamoros no dejaban indiferente a nadie, ni hasta a los propios protagonistas. En sus imitaciones, era experto en clavar los gestos y las voces de cada personaje público.

Y así lo ha demostrado una vez más en sus inicios en 'La familia de la tele'. Desde su entrada en plató, caracterizado como la propia Melody, no ha dejado de meterse en el personaje. El imitador no ha callado en ningún momento con el particular discurso de la artista, se ha atrevido a cantar 'Esa Diva' y hasta ha hecho el helicóptero.

| RTVE

Además, con la guasa que le caracteriza, no ha dudado en hacer humor con el puesto 24 en Eurovisión y las audiencias de 'La Familia de la Tele'. "He tenido mil ofertas por venir. Si yo soy antepenúltima, y vosotros en audiencias también sois antepenúltimos, pues aquí estoy muy bien, con vosotros".

Pero esto no se ha quedado aquí, durante todo el debate no ha dejado hablar a María Patiño, "todas las Marías son un coñazo, la rubia, la morena... llevas hablando tres semanas, déjame un poquito", en referencia también a María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE quien presentó la rueda de prensa de Melody.

Así, Josep Ferré ha venido para quedarse y cada semana visitará el espacio para aportar su característico humor. "Una semana seré Chelo García-Cortes, otro día Laura Fa y otro día David Valldeperas".