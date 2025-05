La defensora de RTVE se pronuncia ahora tras las quejas sobre 'La Familia de la Tele'

'La familia de la tele' no está disfrutando de un buen inicio en cuanto a audiencia ni a apoyo se refiere. El programa se ha enfrentado a las quejas de varios rostros conocidos de RTVE y trabajadores que se posicionan en contra de este living show. Es más, hasta se han hecho campañas de firmas para pedir su retirada y otras para que la cadena pública apoye al programa.

De hecho, ni los propios protagonistas están muy contentos con esta nueva perspectiva. Hace casi dos semanas, Belén Esteban anunciaba su posible salida de 'La Familia de la Tele'. "No me reconozco a mi misma, pero tampoco a los demás", revelaba muy afectada. Además, confesó que desde el principio no quiso participar en el espacio, ni siquiera antes del desfile.

Ante tanto revuelo sin llevar ni un mes en emisión, pero con quejas evidentes y numerosos cambios para intentar mejorar el formato, la defensora de RTVE, Rosa María Molló, se ha pronunciado ante el próximo camino que le espera a 'La familia de la tele'.

| TVE

Lo ha hecho nada más comenzar su emisión de RTVE Responde alegando que este mes no le ha faltado trabajo. "Como defensora de la audiencia me habéis tenido entretenida. Que por qué tanta información del Vaticano si somos un país aconfesional, que qué pasa con 'La familia de la tele'..."

"Dejemos que se asienten, encuentren el punto modifiquen lo que tengan que modificar y ya lo vamos viendo", expresó dejando entrever una postura flexible y abierta, en la que prefiere observar cómo evolucionan las cosas antes de tomar decisiones definitivas.

Sin embargo, la defensora de momento no ha detallado qué quejas o sugerencias ha expresado la audiencia para 'La familia de la tele'. Este episodio se centró en el apagón en RNE y las dificultades para hacer programación responsable con el planeta. Pero en las próximas entregas, esto sucederá, ya que ningún programa está exento de protagonizar el espacio. Para ello tendremos que esperar al menos un mes más correspondiendo con la próxima entrega de RTVE Responde.