Las palabras de Melody en 'El Hormiguero': Pablo Motos revela el veto previo de RTVE

Después de semanas de controversia tras su paso por Eurovisión, Melody eligió el plató de El Hormiguero para ofrecer su primera entrevista. La cantante, que recientemente protagonizó una tensa rueda de prensa en la que criticó a RTVE y a 'La Revuelta', puso voz a su versión de los hechos. Una aparición que no dejó indiferente a nadie, consiguiendo máximo anual para 'El Hormiguero' con un gran 19,9% de cuota y 2.443.000 espectadores.

La noche comenzó con una actuación cargada de simbolismo. Melody descendió desde lo alto del plató interpretando un medley de "Esa Diva" y su nuevo single, "El Apagón". Fue su forma de mostrar cómo le habría gustado debutar en el escenario eurovisivo.

Ya sentada en la mesa de 'El Hormiguero', Pablo Motos quiso despejar los rumores que han rodeado su presencia en el programa. "Has venido sin cobrar absolutamente nada como todos los invitados. Aunque te hayan ofrecido de todo en otros programas y hayas dicho que no", aclaró, ante la afirmación cómplice de la cantante. Ambos ironizaron con la información difundida por algunos medios que hablaban de una cifra de 150.000 euros por su presencia.

| Atresmedia

"También quiero subrayar que 'El Hormiguero' ha invitado, en los últimos años, a todos los concursantes de Eurovisión. Chanel vino días antes, Blanca Paloma tras ganar el Benidorm Fest, el año pasado fue TVE quien nos pidió que invitáramos a Nebulossa, pero no se sentían para un 'Hormiguero' y este año le pedimos a TVE traer a Melody. Nos la bloquearon desde el primer momento, y por eso la hemos traído cuando ha terminado el contrato con TVE", explicó Pablo Motos.

"La entrevista la cerramos el martes, el lunes hablamos, y el martes la cerramos. Por la noche lo dije porque vino Luke Evans y quería cantar tu canción", añadió el presentador de 'El Hormiguero'.

El paso de Melody por Eurovisión

Melody, visiblemente afectada por todo lo vivido, se mostró honesta sobre el peso mediático. "Estoy acostumbrada a cantar, no a estar siempre en la crítica, en que me juzguen por la personalidad. Soy cantante, artista, entiendo que toda mi candidatura haya creado ganas de saber bien, pero de ahí no va a pasar más nada porque lo mío es el arte", dijo.

| Atresmedia

Sobre su experiencia eurovisiva, no ocultó que hubo momentos difíciles: "Ha sido muy duro el proceso por la presión. Lo que a mí me dolía más era no haber hecho en algunas partes lo que quería haber hecho, porque era el sueño de mi vida. Ya que he quedado en el 24 me hubiese gustado equivocarme yo, pero es parte del trabajo. Entonces esa diva que a veces no es tan fuerte y poderosa, se ha empoderado para representar a su país".

"Nunca pensé que iba a ganar, sabía que existen muchos factores, pero cuando hicimos la actuación me quedé muy satisfecha con el tema tan exigente vocalmente.Cuando estaba viendo los puntos decía, 'madre mía, esto va en picao'. Cuando salí, me quedé en shock. Ahora, haciendo un poco de balance, hemos quedado terceros empezando por detrás", dijo entre risas.

Uno de los momentos más serios de la entrevista llegó con la cuestión del conflicto en Oriente Medio y su silencio al respecto durante el festival: "Este tema me ha tocado mucho el corazón porque siempre he estado dispuesta a ayudar desde chiquitina. No puedo hablar mucho de ciertos temas porque no soy política, soy artista. Pero sí tengo claro que estoy en contra total de las guerras, me parece terrible lo que está pasando, en el mundo no se debería permitir que mueran niños y gente inocente".