José Antonio León traspasa los límites y hace llorar a Carmen Alcayde en 'De Viernes'

Carmena Alcayde vivió un momento de gran tensión durante su entrevista en 'De Viernes' este 6 de junio. La periodista acudía para hablar sobre su paso por 'Supervivientes', una experiencia marcada por la polémica. Carmen Alcayde en 'Supervivientes' generó división por su relación con Anita y Montoya, así como su enfrentamiento con Pelayo.

Fue precisamente al tratar este tema cuando el ambiente se tensó en el plató de 'De Viernes', ya que la reacción del público en plató fue hostil desde el primer momento. A su regreso de publicidad, José Antonio León tomó la palabra y no suavizó el discurso: "El público no está apoyando a Pelayo", añadiendo "sino que no apoyan tu causa. Creen que desde el principio te has apoyado a Anita y Montoya porque tenías una táctica y sobre todo porque piensan que eres una...".

La frase quedó suspendida justo antes del estallido del plató. José Antonio León dio pie entonces a una participación colectiva del público que, al unísono, gritó "migajera", en referencia a una supuesta actitud de sumisión de Carmen Alcayde en 'Supervivientes'. La escena, planificada como una broma, coincidió con un momento de extrema vulnerabilidad de la periodista, que rompió a llorar en directo.

| Telecinco

Lo que podría haberse quedado en una anécdota de mal gusto se convirtió en un conflicto abierto cuando Terelu Campos decidió intervenir. Indignada por la escena, se dirigió directamente a su compañero: "Oye, José Antonio, me vas a perdonar como compañera, pero alentar a que el público le diga 'migajera' a otra compañera no me parece bonito. Carmen no se lo ha tomado de broma".

Posteriormente, Carmen Alcayde también se veía cara a cara con la madre de Pelayo: "Voy a estar muy suave porque ya no lucho por nada y tampoco me voy a poner super irritada, aunque no creo que debas descalificar tanto a Pelayo. Mi hijo no es clasista, habla de que viaja a París porque es su trabajo, viaja todo el tiempo, se aloja en buenos hoteles, pero porque es parte de su trabajo. A lo mejor lo que tienes es envidia y te gustaría tener todo lo que tiene él".

Carmen Alcayde, que no pensaba quedarse callada, lanzaba un dardo a Elena explicándole que 'Supervivientes' "no es caza y pesca". Añadió que al reality se va "a hacer tele, no a pescar".