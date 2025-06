Terelu interrumpe 'Socialité' por lo que se llega a decir de María Teresa Campos

Terelu Campos vuelve a convertirse en protagonista por una aparición inesperada en 'Socialité' para zanjar la polémica sobre la futura calle dedicada a su madre, María Teresa Campos, en Málaga. La colaboradora decidió intervenir tras la emisión de un reportaje que generó cierta confusión sobre el papel de la familia en este homenaje municipal.

Según avanzó 'Socialité', el Ayuntamiento de Málaga ya ha aprobado oficialmente que una vía del municipio lleve el nombre de la reconocida periodista. Sin embargo, el acto institucional de colocación de la placa aún no tiene fecha. La razón, según explicó el espacio, tiene que ver con la coordinación con las hijas de la comunicadora.

"La calle Periodista María Teresa Campos está aprobada e incluida ya en el callejero municipal. El acto de colocación de la placa que da nombre a la calle se llevará a cabo cuando las hijas de la periodista (con las que hay interlocución) comuniquen al Consistorio que desean que se celebre", explicaba el programa.

En declaraciones a una reportera del programa, Terelu Campos quiso ofrecer su versión de los hechos: "Todavía no, hemos decidido mi hermana y yo que vamos a esperar un poco. Está todo hecho, pero creemos que hay que esperar un poco a que se vea un poquito más la construcción, en beneficio de todos". "Fundamentalmente, en beneficio de que luego los programas no os podáis agarrar a que no se le ha dado una calle a la altura a María Teresa Campos cuando no es así", sentenciaba.

Lo que nadie esperaba era que, minutos después de estas declaraciones, la propia Terelu Campos contactara directamente con María Verdoy. "Recordaréis que justo antes de dar paso a este vídeo, hablábamos de esa polémica que existe en torno a la calle que el Ayuntamiento de Málaga quiere y pretende poner en homenaje a María Teresa Campos. Pues bien, después de escuchar a Terelu, la misma me ha escrito y me ha pedido por favor que maticemos y dejemos muy clara una cosa", explicaba la presentadora de 'Socialité'.

"Quisiera que no haya lugar a dudas. No hay ningún problema, somos nosotras quien, en conversación con el Ayuntamiento de Málaga, hemos decidido esperar un poco para que la calle esté más urbanizada y no dé a la especulación. Nosotras estamos encantadas con la calle y el sitio, pero creemos que para el bien del ayuntamiento y de todos, esté un poco más construida", explicaba Terelu Campos.

La aclaración incluyó un agradecimiento explícito a las autoridades locales: "Para que nadie pueda decir nada perjudicial al ayuntamiento y a su alcalde, al que estamos muy agradecidas".