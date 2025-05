La reacción de Terelu en 'De Viernes' al ser preguntada por su pasado con Escassi

El regreso de Terelu Campos tras 'Supervivientes' ha supuesto el fin de su experiencia en Honduras, pero también el inicio de nuevas preguntas y rumores que la esperaban a su vuelta. La colaboradora ha reaparecido en 'De Viernes' para hacer balance de su paso por el reality. Sin embargo, inevitablemente, todas las miradas estaban puestas en un tema concreto: su supuesta relación con Álvaro Muñoz Escassi.

Durante la entrevista, Terelu Campos no evitó el asunto y, aunque no confirmó ni desmintió nada, dejó frases que alimentan aún más la intriga. "Creo que lo justo es que cuando Escassi salga del concurso, nos pongamos de acuerdo...", comentó con firmeza la colaboradora de 'De Viernes'.

Al ser preguntada por José Antonio León sobre si Álvaro Muñoz Escassi podría hablar por su cuenta sobre lo ocurrido entre ellos, Terelu Campos fue rotunda: "Él nunca haría eso".

| Telecinco

Sin querer posicionarse, Terelu Campos jugó con el misterio en sus declaraciones. "Yo no he dicho ni si ni no, eso no significa que no lo niegue", añadió, dejando la puerta entreabierta a múltiples interpretaciones. Unas palabras que generaron debate entre los colaboradores, quienes recordaron su reacción en la palapa cuando se tocó el tema. "Muchas veces no sabes cuándo te están grabando", justificó, restando importancia a aquel gesto que fue visto como muy revelador.

Pese a las insistencias, Terelu Campos dejó claro que no será hasta el regreso de Álvaro Muñoz Escassi de 'Supervivientes' cuando el asunto se aborde. "Álvaro tiene que llegar a España", insistió, emplazando a un futuro encuentro para esclarecer lo sucedido. Eso sí, quiso dejar una advertencia: "Ya os avanzo que os puede sorprender mucho".

Más allá del posible romance, Terelu Campos aprovechó para reflexionar sobre una etapa pasada en la que vivió con plena libertad sentimental y sexual. "Actuaba de una manera que se ha asociado a una actuación más masculina. Fui francamente feliz. No tenía dependencia de ningún hombre y a la vez disfrutaba de los que me daba la gana", confesó la colaboradora en 'De Viernes'.