Escassi se pone romántico y confiesa si sería padre con Sheila Casas en Supervivientes

Tras más de 80 días desde el inicio de 'Supervivientes', esta ha sido una semana crucial para uno de sus concursantes. Tras enfrentarse a una histórica Noria Infernal, Álvaro Muñoz Escassiha podido disfrutar de un precioso mensaje de su pareja, Sheila Casas. Un momento en el que hemos podido ver al ex-jinete más emotivo que nunca y que le han llevado a confesar la posibilidad de volver a ser padre.

La polémica sobre el posible embarazo de Anita Williams ha levantado las alarmas en 'Supervivientes'. Por supuesto, lo ha hecho en la audiencia pero también entre sus compañeros de aventuras. En pleno directo, Carlos Sobera se dirigía a Escassi para preguntarle si habían hablado del tema.

| Mediaset

"Ha salido el tema del embarazo, porque cuando Damián recibió la noticia de campeón del mundo, Borja estaba asustado de que la noticia fuese que Ana estuviera embarazada", explicaba el ex-jinete. Según contaba, Borja había confesado que "se habría suicidado" si su pareja le hubiera comunicado tal noticia.

Algo que su compañero no compartía en absoluto. "Si hubiera sido la noticia que Sheila estuviera embarazada, a mí me habría gustado la idea", se confesaba el concursante. Así, Álvaro Muñoz Escassi ponía sobre la mesa la posibilidad de volver a ser padre.

Por supuesto, Carlos Sobera le preguntaba directamente si quería tener hijos con Sheila Casas, de quién el ex-jinete no ha dejado de acordarse en su aventura. Ante esto, Escassi se mostraba más sincero que nunca y respondía que sí.

"También entiendo que ya tengo mis hijos... realmente me gustaría más ser abuelo y que mi hija tuviera hijos... ¡pero no se lo digáis que luego me llama pesado!", bromeaba el superviviente. Recordamos que el ex-jinete tiene dos hijos: Anna Barrachina y Álvaro, su hijo en común con Lara Dibildos.

Sin embargo, el actual concursante de 'Supervivientes' confesaba que sería una noticia "bien recibida". "Me encantaría, pero estamos muy bien así y ya tengo hijos maravillosos", concluía el sevillano. Así, en un arrebato de sinceridad Escassi ha vuelto a proclamar su amor por Sheila Casas. Hace unos días, el ex-jinete ya apuntaba a una posible boda, demostrando que su relación con la abogada va viento en popa.