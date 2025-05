Makoke da la clave sobre la subida de peso de Anita Williams en 'Supervivientes'

En los últimos días, la situación de una de las concursantes de 'Supervivientes' ha dado muchísimo de qué hablar. Tras cumplirse 80 de concurso, las redes han notado una pequeña subida de peso en Anita Williams. La joven muestra una cara más redondita que cuando entró, algo que no termina de cuadrar a los espectadores debido al hambre que se vive en Honduras.

Una situación que ha hecho estallar las redes sociales, con montones de usuarios denunciando la situación. Recordamos que en otras ediciones de 'Supervivientes', ya algunos concursantes se mostraron más hinchados debido a infecciones y otras enfermedades del estómago. Sin embargo, el público ha contemplado todo tipo de teorías locas. Ahora, es Makoke quién trata de arrojar algo de luz con lo que está sucediendo con Anita Williams.

Las teorías sobre la subida de peso de Anita

Todo sucedía cuando algunos de los concursantes ponían en relieve la subida de peso de Anita. Era entonces cuando Makoke preguntaba directamente el motivo. "¿No estarás embarazada?", apuntaba la ex de Kiko Matamoros, poniendo sobre la mesa cuál podía ser la realidad.

"No lo estoy, yo noto cuando estoy" respondía la concursante, muy molesta con la insinuación. Según Anita, le molestaban los comentarios sobre su físico. "Antes Escassi me ha dicho que me fuera a caminar que hay que bajar, tu ahora esto...", se ofendía ella sobre los comentarios sobre su físico.

"Es porque estás engordando y normalmente en 'Supervivientes' no se engorda. Te he preguntado si te ha bajado la regla y me has dicho que no, si me dices que en 3 meses no te ha bajado la regla..." se justificaba Makoke. Además, la colaboradora de Telecinco sacaba a la luz un episodio de Anita que podría corroborar esta teoría.

"Tú me contaste que te habías acostado con Montoya en Playa Misterio", desvelaba la concursante, refiriéndose al inicio del concurso. Algo que Anita ha desmentido completamente, asegurando que eso nunca pasó. "Makoke se lo está inventando, igual que lo de la chocolatina que nos explicó con Laura Cuevas", zanjaba ella.

Finalmente, Anita Williams ha accedido a hacerse una prueba de embarazo para "quedarse tranquila". Según ha desvelado la concursante, sí habría mantenido relaciones con Montoya antes de entrar a 'Supervivientes'. "Yo siempre tengo precaución pero me la hago para que todos os quedéis tranquilos", zanjaba el tema ella.