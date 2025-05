Anita al borde del abandono tras una enorme bronca con Montoya en 'Supervivientes'

La relación de Montoya y Anita Williams sigue siendo toda una montaña rusa de sentimientos. A pesar de que en las últimas semanas parecían haberse reconciliado, la tregua por la paz todavía es muy endeble. En esta ocasión, el malentendido que tuvieron en directo desembocó en una enorme bronca que se alargó hasta la madrugada y que dejó a la joven a punto de abandonar.

Todo sucedía en el 'Conexión Honduras' del pasado domingo, donde veíamos las imágenes de un malentendido entre la pareja. "Corta el guión", le decía Anita, unas palabras que el sevillano no se tomaba nada bien e iniciaba la bronca. Una discusión que terminaba con la joven abandonando el Oráculo entre lágrimas y derrumbándose.

"Yo me rindo con él. A veces las palabras no salen como uno quiere y tampoco soy la RAE, si yo explico algo y no se entiende, no puedo hacer más", se sinceraba. Un tenso momento que seguía de vuelta a la playa, donde unos cangrejos hacían estallar de nuevo la situación entre la pareja.

| Telecinco

A gritos hasta las 5 de la madrugada

"¿De verdad tienes hambre? Porque has mirado el cangrejo", asestaba Montoya, ya de vuelta a Playa Magna. Un comentario que la catalana no ha pasado por alto y que la ha hecho estallar: "Me pone mala que me digas si tengo hambre o gula, deja de decírmelo". La joven aseguraba haberse sentido juzgada y, de nuevo, estallaba una discusión a gritos.

"Estás todo el día amargada", le asestaba el andaluz, a lo que la catalana trataba de explicarle (sin éxito), lo que le había molestado. Gritos que se prolongaron durante horas, hasta bien entrada la madrugada y provocando la incomodidad entre el resto de sus compañeros. "Como me ponga yo a gritar la tenemos", sentenciaba Terelu Campos, muy molesta con la situación.

Una bronca que rápidamente involucraba a todos los concursantes de 'Supervivientes'. Mientras algunos trataban de poner paz, otros trataban de tranquilizar a Anita Williams, que estaba en pleno ataque de ansiedad. "Yo no puedo dormir aquí, me voy", sollozaba la concursante en cierto momento, dando a entender que estaba pensando en abandonar.

"El domingo lo pasé bastante mal, me puse nerviosa porque no tenía ni espacio para despejarme", confesaba la ex-participante de 'La Isla de las Tentaciones'. Sin duda, sus idas y venidas con Montoya están perjudicando gravemente el concurso de Anita Williams, que está cada vez más agobiada con la situación. A pesar de comenzar 'Supervivientes' con fuerza, la concursante se ha ido desinflando y