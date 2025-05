Alexia Rivas da en la clave tras revelarse el affaire entre Terelu Campos y Escassi

Este domingo los espectadores de 'Supervivientes' no esperaban que saliese a la luz el affaire entre dos de sus participantes. Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi revelaron que en el pasado mantuvieron algún encuentro, aunque no quisieron entrar en detalles. Esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', con opiniones distintas sobre cómo han tratado el tema en 'Supervivientes'.

"Que sí y tiene un buen sabor de boca", arrancaba el debate Joaquín Prat tras escuchar las palabras de Terelu. "Eso deduces tú de esos silencios maravillosos", añadía Sandra Aladro. "Terelu, además, era un pibonazo, siempre fue de las presentadoras guapísimas y estupenda. Tenía Madrid a sus pies", decía con fuerza Antonio Rossi.

"¿Sabéis cronológicamente donde podríamos situar este encuentro?", se preguntaba Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. "Echa 20 años o así", decía Antonio Rossi, que decidía "situarlo después de Vicky Martín Berrocal".

| Mediaset

"Creo que incluso antes que Lara y Escassi, fue primero Terelu y luego le hizo un pase. Me llama la atención también Carmen, que no sabía si sí o si no. Y me encantaron las caras de Terelu, de misterio y no querer confirmar o desmentir, y la actitud de Álvaro...", añadía Alejandra Prat.

Por su parte, Alessandro Lequio compartía la opinión de Antonio Rossi: "Terelu estaba muy bien y Escassi le disparaba a todo y si no ocurrió debería haber ocurrido. Lo importante de todo esto es que ella se apunta al juego y eso puede ser el inicio de recuperar el instinto sexual que había perdido".

"Tú entras el juego porque ha prescrito", decía Joaquín Prat, una opinión que compartía Pepe del Real: "Va a jugar con él y con todos. Terelu está fenomenal que apareciese y viaje de nuevo a Honduras porque mueve el avispero. Escassi está callado, pero con esto ya tenemos un ratito más para que hable".

Sin embargo, fue Alexia Rivas la que se posicionó en contra de unas palabras de Álvaro Muñoz Escassi: "Cuando dijo ayer que era muy caballero y nunca dejaría que una mujer se le insinuara, que porque una mujer se le insinúe tampoco significa que vayas a dejar de ser un caballero". "Es un hombre de otra época", le defendía Sandra Aladro.

"Yo prefiero que me tiren los tejos a tirarlos yo, que lo de tirar los tejos no me gusta mucho. Lo entiendo, pero me pareció un poco extraño", sentenciaba Alexia Rivas.