Sale a la luz el affaire de Terelu Campos con otro concursante de 'Supervivientes'

Si hay alguien que ha aprovechado su (escaso) tiempo en Honduras ha sido Terelu Campos. La famosa colaboradora de Telecinco ha utilizado 'Supervivientes' para abrirse en canal en muchos de los temas que han abordado su vida privada. Ahora, la concursante ha aprovechado para contar la noche de pasión que vivió con uno de sus compañeros en los Cayos Cochinos.

Y es que la tertualiana regresaba a las cristalinas playas hondureñas con una misión muy especial: dar inicio a la unificación. Además de ser la poseedora de la llave que desvelaba esta valiosa información, la ex-concursante de 'Supervivientes' ha vuelto a convivir con sus compañeros. Entre el hambre y las condiciones metereológicas, Terelu Campos ha optado por recordar el affaire que mantuvo con Álvaro Muñoz Escassi.

Terelu y Escassi, un "tardeo" de pasión

| Mediaset

Todo surgía en una mañana cualquiera, donde Makoke decidía preguntarles directamente si habían "tenido una noche de amor". Una pregunta que provocaba una mirada cómplice entre los dos concursantes. "No lo vamos a contar gratis", respondía el ex-jinete en tono divertido, secundado por la colaboradora.

Ante esta respuesta, el resto de compañeros seguía indagando en este posible 'affaire' entre Terelu Campos y Escassi. "A lo mejor no era ni de noche", seguía el jinete, con ese tono jocoso de antes. A pesar del interrogatorio, ninguno soltaba prenda, lo que hacía sospechar todavía más a los supervivientes. "Si no ha pasado, es tan fácil como decir que no", les achacaba Joshua Velázquez.

Por supuesto, Sandra Barneda ha querido cuestionar directamente a los dos protagonistas de la historia. "Yo soy un señor y no voy a dar detalles", contestaba Escassi, mientras se veía a Terelu Campos haciéndole gestos para que no dijera nada. A pesar de ello, la habitual colaboradora de Telecinco se mostraba mucho más sincera.

"Yo también soy una señora y no diré nada, pero nunca he sido de segundas partes por muy buenas que fueran", sentenciaba ella, confirmando indirectamente lo sucedido. Una noticia que dejaba en shock tanto a la presentadora como al resto de concursantes de 'Supervivientes'.

También a Carmen Borrego, habitual colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Yo no tenía la más mínima idea porque Terelu siempre ha sido muy discreta", aseguraba la hermana de la concursante. "A mi hay una cosa que me extraña y es que Escassi ha sido pareja de su gran amiga Lara (Dibildos), así que ha tenido que ser antes", recalcaba ella.