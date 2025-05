Patricia Montero irrumpe en 'Supervivientes' y deja a todos en shock con lo que hace

Esta va a ser una semana muy complicada para Álex Adrover. Tras la unificación, el actor se enfrenta a una nominación muy complicada que podría dejarle fuera del concurso. Sin embargo, Patricia Montero se ha dispuesto a regalarle un emotivo momento con su inesperada aparición en 'Supervivientes'.

Y es que la actriz ha sido una defensora acérrima de su marido, a quién no ha dudado en defender a capa y espada tanto en redes como en plató. Ahora, Patricia Montero va un paso más allá y se adentra en las cristalinas playas de Honduras para darle una sorpresa a Álex. "Nunca en casi 17 años de relación nos hemos separado más de una semana, no me aguanto más", confesaba ella al inicio de la gala.

El emotivo reencuentro en Honduras

"La distancia es muy dura", se rompía la protagonista de 'Yo Soy Bea', recordando lo difícil que ha sido esta experiencia. Una separación que también ha sido muy difícil para sus niñas, de 6 y 9 años. "No entienden muy bien el concepto del tiempo y cada vez le extrañan más", añadía.

Sin embargo, Sandra Barneda ya ha anunciado que el reencuentro de la pareja no será algo sencillo. Ambos tendrán que enfrentarse al "Duelo al sol", una prueba en la que competirán conjuntamente. "Solo si alguno de los dos logra superar los 8 minutos, podréis disfrutar de una cena juntos", anunciaba la presentadora.

La actriz se preparaba para la prueba mientras Álex Adrover llegaba con los ojos vendados, sin saber qué esperar. Una venda que se caía para desvelar a su mujer subida en una de las pruebas más duras de 'Supervivientes', a la que se enfrentarían conjuntamente. "Te has vuelto loca", se emocionaba el concursante, mientras ella se lanzaba la mar para acercarse a él.

"Qué guapo estás, te quiero, no podía más sin verte", se sinceraba Patricia Montero, muy emocionada. "La idea era que no saltaras al agua, Patricia, pero lo entiendo", aclaraba entonces Laura Madrueño, emocionada ante el reencuentro de la pareja. "Estoy tan orgullosa, me encanta verle. Este era un sueño suyo desde niño y teníamos que apoyarle", contaba ella.

Tras ello, se han enfrentado a una prueba en el que debían quedarse colgando de una ruleta que se iba inclinando cada vez más. Ambos han luchado como jabatos y Patricia Montero se ha estrenado luchando como una verdadera superviviente. Finalmente, ambos han logrado superar la marca de 8 minutos y han terminado besándose en la playa.

Tras superar el reto que 'Supervivientes' les proponía, ambos podrán disfrutar de una romántica cena en las cristalinas playas hondureñas. Un reencuentro lleno de amor y admiración, que ha dejado claro lo mucho que se siguen queriendo tras 17 años juntos.