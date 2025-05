Damián sentencia a Montoya por su actitud en Supervivientes: En la playa no es igual

Si ha habido un par de concursantes que nunca han terminado de congeniar han sido Damián Quintero y Montoya. Los dos supervivientes han protagonizado tensas discusiones tanto en Palapa como en las playas de Honduras. Ahora, 'Supervivientes' les obliga a poner las cartas sobre la mesa con un tenso cara a cara en el Puente de la Concordia.

En esta dinámica, ambos participantes han hablado de algunos de sus mayores puntos de conflicto dentro del concurso. Ante la atenta mirada de Sandra Barneda, Damián y Montoya han podido reprocharse su actitud con la comida y las críticas sobre victimismo.

Saltan chispas entre Damián y Montoya

El primer tema a tratar ha sido el de la falsedad. "Para mí, no ha habido conflicto, han sido ataques constantes hacia mí", sacaba a relucir el karateka, contundentemente. Sin embargo, sí habla de un cambio de actitud con la llegada de Carmen Alcayde.

"Cuando llegó ella, empezó a no ser tan cordial y en el Oráculo a darme hachazos", le achacaba Damián. Además, añadía que no terminaba de comprender que se comportara distinto en la playa y en directo. Una actitud que Montoya desmentía. "A ti te ha caído como el culo Carmen y a mí, Pelayo, no pasa nada", recriminaba el joven sevillano.

El estilista ha salido a relucir en más de una ocasión durante el tenso cara a cara. Según Montoya, no opina que el karateka sea una persona falsa pero sí se "ha dejado arrastrar por Pelayo". Algo que el olímpico niega completamente.

Las lágrimas de Montoya

Por supuesto, otro de los temas a comentar ha sido la relación de altibajos que Montoya mantiene con Anita. En varias ocasiones, el karateka ha calificado a su compañero de 'Supervivientes' como "victimista", algo que no ha tenido miedo de aclarar ante el mencionado. "Cuando llegaste todo te abrazamos, pero luego pasan las semanas... este es otro concurso, otra movida", le recriminaba Damián.

Sin duda, es un tema que toca la fibra más sensible del concursante, que aunque no dejaba de repetir que "lo ha superado", no ha podido evitar terminar entre lágrimas. "Yo lo siento si me ves como un meme, no es mi culpa de donde vengo", aclaraba él, que mantiene no hacerse la víctima.

Finalmente, uno de los temas más importante ha sido el de las acusaciones de egoísmo. Damián Quintero ha sido varias veces señalado por sus reparticiones en la comida, tachándole de egoísta y ansias. Una actitud que a Montoya "no le representa". "Yo soy muy competitivo y para mí hay un oro, playa y bronce... compartir está muy bien pero esto es un concurso y solo uno va a ganar al final", se defendía el olímpico sobre esto.

Finalmente, ha sido el momento de tomar la decisión final. 'Supervivientes' les daba dos opciones: podían reencontrarse en el centro del puente y enterrar el hacha de guerra o podían volver cada uno por su lado. Contra todo pronóstico, Damián Quintero y Montoya han terminado este Puente con un gran abrazo, dando fin a su enemistad. Por lo menos, por ahora.