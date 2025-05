Escassi se salta las normas de Supervivientes y recibe un rapapolvo de Sandra Barneda

Las broncas ya se han convertido en uno de los protagonistas de esta edición de 'Supervivientes'. Esta no es la primera vez que uno de los presentadores del concurso se ha tenido que poner serios para pararle los pies a uno de sus concursantes. En esta ocasión, ha sido Álvaro Muñoz Escassi quién se salta las normas del reality en pleno directo.

Todo sucedía cuando estallaba una pelea monumental entre Terelu Campos y varios de sus compañeros. Recordamos que la tertuliana ha regresado a Honduras con una misión muy importante que podría mejorar las condiciones de los supervivientes. En las últimas horas, y con motivo de haber llegado a la ansiada unificación, los concursantes han podido disfrutar de una buena paella valenciana.

Sin embargo, la Campos consideraba oportuno compartir su porción de arroz con algunos de sus compañeros. Lo hacía con los ex-habitantes de Playa Furia, quienes llevan dos semanas en la playa con menos comida y en peores condiciones. Una decisión que no gustaba nada a Pelayo Díaz, Damián Quintero y Makoke, que se enzarzaban en una tensa discusión con la tertuliana.

| Mediaset

La intervención de Escassi

Ante esto, Sandra Barneda daba paso a algunos de los concursantes que pedían la palabra. Uno de ellos era Escassi, que antes de comenzar a hablar ya se disculpaba con la presentadora. "Lo siento Sandra porque sé que esto no se puede hacer", advertía el concursante de 'Supervivientes', muy serio.

"No quiero cortar el tema pero se me va a pasar y quiero felicitar a mi hija que hoy cumple 30 años", explicaba el ex-jinete, ante la mirada atónita de la presentadora. Así, el concursante se desentendía completamente de la polémica decisión de Terelu y se saltaba las normas del concurso en pleno directo.

"Pero, a parte de eso, ¿tienes alguna opinión de lo que hablamos?", le recriminaba Sandra Barneda, muy seria. Un dardo que complementaba con un "Te lo agradecería", demostrando que no le había hecho ninguna gracia su actitud.

"Pienso que ha sido un detalle de Terelu, pero yo no le daría importancia al tema", zanjaba el ex jinete, sin querer mojarse. Una actitud que ha levantado las críticas en plató, especialmente de Marta Peñate, colaboradora habitual. "Yo me pregunto, ¿a Escassi para qué le pagamos?", se quejaba.