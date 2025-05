Alessandro Lequio sentencia con una frase el regreso de Terelu a 'Supervivientes'

El regreso de Terelu Campos a 'Supervivientes' sigue dando mucho que hablar. Una de las últimas polémicas fue el reparto de forma no equitativa de un premio ganado en directo. Todo esto ha sido debatiendo en el plató de 'Vamos a ver'.

"Decíamos ayer, Carmen, que para que se mete en estos líos si lo más fácil hubiese sido hacer un reparto equitativo", arrancó Joaquín Prat el debate en 'Vamos a ver'. "Lo sintió así y otra cosa hubiera sido que hubiese dejado a algún compañero sin comer, eso no lo habría hecho Terelu jamás. Todos sabéis como fue, ella pregunta a Damián quienes han comido menos", respondía Carmen Borrego.

"Me cansa que se siga vanagloriando el señor Pelayo de que no habla mal de nadie cuando lo hace constantemente por la espalda. Es tan fácil como que, en el momento que ocurre esto, hubieran dicho que no les parece bien, hubieran hablado, Terelu lo hubiera entendido a lo mejor o hubiera seguido haciendo lo mismo. Pero creo que incendiar a todo un equipo contra Terelu, que es lo que ha hecho Pelayo, no me parece bien", añadía la colaboradora de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Sin embargo, Alessandro Lequio tenía una opinión clara: "Aquí la que ingenia es ella, que es provocar un conflicto que no era necesario. Esa obsesión que tiene siempre de quedar bien terminará siendo su tumba, porque el presente es el presente, el pasado es el pasado. Ya está". "Ella es así, no es una persona egoísta y no va con esa maldad, porque yo la conozco mejor que tú", respondía Carmen Borrego.

"Ella se encarga claramente de dejar en evidencia las miserias de Damián cuando dice una y otra vez: por un tenedor, por un tenedor, como diciendo que es un egoísta supremo. Y tal cuando dice que no se ha enterado quien ha comido más, tal vez no se ha enterado en el último día, pero la trayectoria del concurso la sabemos todos, que Damián ha comido, comido y recomido. No está siendo clara, está jugando con mucha ventaja y sabe donde está disparando, lo tiene muy claro", opinaba Sandra Aladro.

"Está claro que está jugando y remando a favor, que es a lo que ha ido, pero yo pensé que lo hizo según el que menos había comido, pero creo que ahora le ha hecho un traje a Damián", concluía el debate Antonio Rossi.