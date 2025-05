Nadie esperaba las palabras de Lequio sobre Gabriella tras su infidelidad a Manuel

La trama protagonizada por Manuel González y Gabriella Hahlingag sigue generando minutos de televisión en Telecinco. Hace unos días, la joven se sentó en el plató de 'De Viernes' para enfrentarse a Gloria, la hermana de su novio, pero también a Álex Girona, su propio ex. Este lunes, el debate se ha trasladado al plató de 'Vamos a ver', con opiniones divididas.

El primero que ha sorprendido con sus palabras ha sido Alessandro Lequio: "Enseñar los pechos no son cuernos, creo que es al revés, es un 'mira lo que te estás perdiendo'. En cualquier caso, no estamos hablando de un montaje diseñado por Jane Austen, estamos hablando de una relación en la que solo hay intereses y pasiones".

"Gabriella desmontó a Álex, que no tenía argumentos, y le criminaba que le llamara ex, siendo un ex, y no entendía como podía mantener relación", opinó, por su parte, Antonio Rossi. "Antonio, matiza, tres horas de videollamada con un ex tampoco es muy normal", se mostraba contraria Sandra Aladro ante los hechos.

| Mediaset

Sin embargo, Antonio Rossi defendía que Gabriella mantenga relación con Álex Girona: "Empiezas hablando por una cuestión laboral y luego terminas confiando en él determinado tipo de historia. Mientras la pareja esté sana, quiera hablar y ellos estén bien, todavía no entiendo cuál es el problema. Solo por la etiqueta, no tenía más argumentos".

Y es que, el centro del conflicto es que en esa polémica videollamada Gabriella enseñó los pechos recién operados a Álex Girona. "A Manuel le puede sentar mal que le enseñase las tetas. Cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana y ponga los códigos que le dé la gana", sentenciaba Alexia Rivas.

"Ella dice que siempre hace topless y que va así por la calle", intentaba defender Antonio Rossi a la joven en 'Vamos a ver'. "Igual a Manuel no le parece bien y no le gusta que le enseñe a otro las peras", concluía el debate en directo Alexia Rivas.