Las inesperadas palabras de Alex sobre Anita que la dejan llorando en 'Supervivientes'

La gala pasada de 'Supervivientes' dejaba una de las nominaciones más complicadas de esta edición. Carmen Alcayde, Montoya y Anita Williams se enfrentan al veredicto del público y podrían abandonar el concurso tras más de 84 días en Honduras. Una votación que no solo ha dividido a la audiencia, sino también a los propios concursantes en unos intensos posicionamientos.

Una semana que está siendo muy dura para el autodenominado 'Trío del visillo'. Los tres concursantes han sido como uña y carne durante todo el concurso, por lo que la nominación es un duro mazazo para su grupo. Uno de ellos será expulsado de forma definitiva el próximo jueves, poniendo así fin a su concurso.

Por este motivo, los posicionamientos de esta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' han venido marcados por las lágrimas y la emoción. Ya desde el principio, cuando Sandra Barneda se ha dirigido a ellos para saludarles, Carmen, Montoya y Anita se han derrumbado. "No quiero que se vaya nadie, esto es muy duro", aseguraba la ex de 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

Además, la presentadora catalana les dedicaba unas emocionantes palabras que hacía que los tres participantes volvieron a romper a llorar. "Lleváis 81 días, es una barbaridad y lo hemos pasado muy bien con vosotros como trío", aseguraba. "El domingo que viene no existirá este trío. Dejadme que os diga gracias por habernos dado tantos buenos momentos como trío, os lo digo de corazón", sentenciaba.

Los posicionamientos que terminan en lágrimas

Sin embargo, las de Sandra Barneda no han sido las únicas palabras que han provocado las lágrimas de Anita Williams. La joven también se ha derrumbado durante unos posicionamientos que han estado muy igualados. Por un lado, Pelayo Díaz, Damián Quintero y Makoke se han posicionado detrás de su gran enemigo público: Montoya.

Borja González ha sido el único en posicionarse tras Carmen Alcayde, asegurando que es con quién menos relación tiene. Y, sin mucha sorpresa, Álex Adrover y Álvaro Muñoz Escassi se han posicionado detrás de Anita WIlliams.

"Con Anita llevo desde el principio del concurso y la veo muy fuerte", se confesaba el ex-jinete, que está a punto de reencontrarse con Sheila Casas. Según ha asegurado el concursante de 'Supervivientes', su posicionamiento ha sido estratégico ya que "preferiría enfrentarme a Carmen que a ella", aseguraba.

Sin embargo, las palabras que de verdad han levantado ampollas han sido las de Álex Adrover. El actor y la joven empezaron el concurso con muy mal pie, pero a lo largo del concurso han podido acercar posturas. "Como muchos sabéis, Anita y yo comenzamos con mal pie, casi no nos podíamos ni ver", recordaba el marido de Patricia Montero.

"Sin embargo, con el tiempo nos hemos ido acercando y he podido descubrir a una mujer maravillosa. Creo que incluso nos veremos fuera", terminaba confesando el concursante, para sorpresa de muchos. Unas palabras que rápidamente han provocado los llantos de la concursante.

"Soy una persona sensible y me he emocionado muchísimo con las palabras de Álex", decía la catalana entre lágrimas, que calificaba el discurso de su compañero como "muy bonito". A pesar de las lágrimas vividas en los posicionamientos, se espera que en los próximos días el trío viva mucho más intensamente sus emociones. El jueves, uno de ellos terminará abandonando 'Supervivientes' para siempre.