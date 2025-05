Pelayo asesta su golpe final en unas inesperadas nominaciones en 'Supervivientes'

Tras la triste expulsión de Joshua Velázquez, 'Supervivientes' vive una nueva ronda de nominaciones muy intensa. En esta ocasión, el reality de Telecinco estrena nueva dinámica con una Ruleta de Poseidón que promete dar un vuelco al concurso. En vez de nominar como siempre, la Ruleta dará opción a distintas formas de nominar.

Laura Madrueño presentaba este emocionante giro durante el último 'Tierra de Nadie'. "Esta es la Gran Ruleta de Poseidón, que condicionará las nominaciones de la gala del próximo jueves", anunciaba entonces la presentadora.

El giro que lo puede cambiar todo

Según narraba la madrileña, los concursantes deberán hacer hacer girar la ruleta antes de dirigirse al set de nominaciones. En cada una de las casilla de la ruleta, se esconderá una forma de nominación distinta que alterará las votaciones de cada concursante. De esta forma, 'Supervivientes' rompe cualquier estrategia previa de los concursantes y promete unos resultados totalmente inesperados.

| Mediaset

El primero en estrenarse ha sido Álvaro Muñoz Escassi, que ha ganado una nominación extra. El ex-jinete podía nominar a dos compañeros distintos con un solo voto. Una nominación que ha dirigido a Anita y Montoya por "descarte", asegurando que no quería tocar a ninguno de sus compañeros.

El siguiente ha sido precisamente el sevillano, que ha ganado el beneficio de votar en positivo a dos de sus compañeros. "En el caso de no tener ningún voto, estará en negativo", le advertía el presentador. Sin mucha sorpresa, Montoya ha votado positivamente a sus dos únicas amistades en el concurso: Anita Williams y Carmen Alcayde.

No todos han tenido la misma suerte: Borja González se ha quedado sin nominar tras girar la ruleta. Una decisión que asegura que "le da igual". "Me llevo bien con todos y no quiero que nadie se vaya especialmente", aseguraba él, aclarando que hubiera nominado a Damián Quintero por su "falta de deportividad".

Lo mismo le ha sucedido a Anita Williams, que no ha podido votar. "Hubiera nominado a Damián porque hace muchísimo que no se expone y todos nos tenemos que exponer", explicaba, aunque su voto no ha sido válido.

Por su parte, el karateka ha podido nominar doblemente. Un voto que ha sido para Montoya, con el que protagonizó un intenso Puente de la Concordia y ha empezado a comprenderse. Aún así, su relación sigue sin ser la mejor y por eso se ha decidido por nominarle a él.

Carmen Alcayde ha nominado como siempre, dedicándole un punto a uno de sus compañeros. "Nomino a Damián porque ya llevamos mucho concurso y todos lo sabemos", sentenciaba la periodista. El siguiente ha sido Álex Adrover, que ha podido votar en positivo a dos compañeros: Escassi y Borja.

La última en nominar ha sido Makoke que, de nuevo, ha podido votar en positivo a dos de sus compañeros. La concursante ha votado en positivo a Damián y Borja, lo que ha dado pie a unos interesantes resultados.

Tras esta emocionante ronda de nominaciones, Montoya ha sido el más nominado del grupo. En segundo lugar, empatados a 0 votos estaban Álex Adrover, Makoke, Anita Williams y Damián Quintero. Un empate a 4 que ha tenido que desempatar el líder de esta gala: Pelayo Díaz.

Sin dudarlo, el estilista ha tirado por la estrategia. Sabiendo que tenía que desempatar y, además, tenía el poder de nominar directamente, el concursante ha optado por exponer a Anita Williams y Carmen Alcayde. De esta forma, el concursante nomina al trío con el que tantas peleas ha mantenido a lo largo del concurso.