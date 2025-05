'Supervivientes' recupera una prueba clásica: Así ha sido la intensa Noria Infernal

Tras más de dos meses en el concurso, 'Supervivientes' rescata una de sus pruebas más míticas. 'La Noria Infernal' vuelve por todo lo alto con un duelo por el liderazgo muy intenso. Anita Williams y Pelayo Díaz fueron los dos concursantes que se clasificaron en el juego de pre-líder, por lo que se han disputado la victoria en una prueba cargada de emoción.

Pocas imágenes son tan representativas de 'Supervivientes' como aquella noria de Sofía Suescun y Logan Sampedro hace ya más de 6 ediciones. Unas imágenes que quedaron para el recuerdo de los espectadores y que, desde entonces, han convertido esta prueba en un imprescindible del reality de Telecinco. Por ello, la expectación que levanta este juego es incomparable con ninguna otra prueba.

Pelayo Díaz y Anita Williams se clasificaron para esta final de líder tras superar una durísima prueba clasificatoria en el 'Tierra de Nadie'. "A punto de empezar la prueba más icónica y emblemática de 'Supervivientes'", calentaba motores Laura Madrueño desde Honduras. Recordamos que en la prueba ambos concursantes deberán sostenerse en una noria que va dando vueltas a diferentes velocidades y evitar caer al mar.

Desde el inicio, Anita y Pelayo se han mostrado con gestos de sufrimientos. De un lado a otro, la Noria Infernal se ha puesto a dar vueltas a toda velocidad, incrementando cada vez más la dificultad. "Los dos en silencio, en condiciones físicas muy similares", narraba la presentadora.

Durante la prueba, Pelayo Díaz se ha mostrado desde el principio con mucho sufrimiento, luchando contra la fuerza para sostenerse y el mareo. Durante más de 4 minutos, ambos concursantes han luchado como jabatos. Sin embargo, en un momento dado Anita Williams ha levantado la cabeza para observar a su contrincante y ha perdido el equilibrio.

De esta forma, la ex de 'La Isla de las Tentaciones' ha perdido la prueba y ha alzado a Pelayo como líder. "Me he desconcentrado porque lo he visto muy cerca del palo y ahí ya la cabeza..." se justificaba la concursante. Un intenso duelo que, aunque se ha quedado muy lejos de superar el récord de permanencia han dado una buena lucha.

"Ha sido un placer jugarme esta prueba tan icónica de 'Supervivientes' con Anita porque la considero súper fuerte", aseguraba el estilista, eufórico. Un ejercicio de respeto mutuo en el que Anita ha asegurado que se alegraba por él. "He tenido un bajón pero ya he vuelto", aseguraba la concursante, prometiendo volver con más fuerza que nunca.

Así, Pelayo Díaz se ha convertido en el líder de la Unificación y será inmune en las nominaciones. También obtendrá el beneficio de la nominación directa, lo que le proporciona una gran ventaja.