Joaquín Prat dice sentencia así la relación de Anita y Montoya en 'Supervivientes'

La relación ente Anita y Montoya sigue dando que hablar tras sus continuas idas y venidas en 'Supervivientes'. De hecho, Carmen Alcayde ha sido la última en revelarles que sus discusiones ya cansan. Un tema que ha sido tratado en el plató de 'Vamos a ver', con los colaboradores con una opinión bien clara.

"Casi 80 días después de la aventura por fin Carmen Alcayde le ha dicho a Anita: es que la gente está cansada de veros discutir", arrancaba Joaquín Prat el debate en 'Vamos a ver'. "¡Es ella la que está cansada!", decía entre bromas Sandra Aladro. "Cuando pierdes la confianza con la persona que quieres es muy complicado. Por mucho que te digan siempre dices: y si pasa", añadía Carmen Borrego

"La clave está en que Anita necesita a Montoya, mientras que Montoya no necesita a Anita. Anita está en un momento en el que lo que quiere es estabilizar su vida, mientras que Montoya está en el lado contrario. Quiere aprovechar el momento para ser una estrella", sentenciaba Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

Por su parte, Giovanna González lo ha tenido claro: "Montoya lo ha dicho mil veces, lo que siente es el calentón, pero no tiene más sentimientos por Anita, no está enamorado. Solo hay que ver ayer cuando decía todo el rato: 'si me vuelvo a enamorar espero que sea una mor tan verdadero como el de Anita, quiero volver a sentir lo mismo'. Luego cuando la veía a ella con esa carita decía: 'o volver a sentir lo mismo por Anita'. Montoya ya no está en el mismo punto que ella ya".

"Si vuelves de una no relación a estar con la persona con la que estabas once semanas seguidas al final también hay un desgaste. No están comiendo, nos olvidamos que no todo es idílico, también tienen derecho a tener un roce de pareja", añadía Pepe del Real

"Para los sueños de Montoya, Anita se ha convertido en un lastre", sentenciaba de nuevo Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'. "En todas las parejas siempre hay uno cíclicamente que quiere tirar más del otro. Unas veces tira más una parte y otras veces la otra, pero aquí, desde que ha empezado 'Supervivientes', la única que tira es Anita", concluía el debate Joaquín Prat.