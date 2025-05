El impactante cambio físico de Nieves Bolós tras tres meses en 'Supervivientes'

Nieves Bolós ha sido una de las últimas expulsadas de 'Supervivientes'. Su eliminación estuvo cargada de emoción, especialmente porque tuvo que despedirse de uno de sus grandes amigos en la isla, Joshua Velázquez. El abrazo entre ambos, acompañado de lágrimas, fue uno de los momentos más emotivos de la gala, aunque, tan solo una semana después, el concursante también fue expulsado.

"Muchas gracias, no puedo decir más siendo con Nieves. Solo gracias por el apoyo. Me llevo a una amiga. Ha sido una sorpresa estar con ella. Te quiero", expresó Joshua Velázquez conmovido al decir adiós a la concursante. Por su parte, Nieves Bolós mostró orgullo y energía al afirmar: "Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí". Y aunque la despedida fue difícil, mantuvo el ánimo alto: "Podría haber estado muchas semanas más, tengo energía de sobra. Vuelvo a España con mucha energía. Me da pena irme, pero es lo que hay".

Antes de tomar el vuelo de regreso a España, Nieves Bolós vivió los tres rituales a los que se someten todos los expulsados de 'Supervivientes'. Pudo disfrutar de una ducha con agua dulce, un banquete con sus platos favoritos y el esperado momento del espejo, en el que pudo comprobar su cambio físico. Su reacción fue sincera y sorprendida: "Qué fuerte, madre mía, estoy morenísima".

| Mediaset

El reflejo que encontró fue muy diferente al que recordaba tras 'Supervivientes': "Tres meses sin mirarme al espejo, estoy... Me veo guapa de cara, muy diferente, pero me gusta lo que veo, madre mía. El brazo es la mitad que el de antes", detalló, analizando los cambios. No obstante, la dureza de la experiencia también le pasó factura: "Me he quedado sin culo, qué lástima, tanto trabajo en el gimnasio y me he quedado esquelética".

Para Nieves Bolós, que vive inmersa en el mundo del fitness, perder la forma física fue un golpe duro. Por eso, ya tiene claro su siguiente paso: "Me tengo que poner a comer y a entrenar, que así no me puedo quedar". A pesar de todo, no renuncia a la nueva versión de sí misma que ha descubierto: "Me gusta esta nueva versión".

Más allá de lo físico, Nieves Bolós también destacó el crecimiento personal que ha experimentado. "Veo a una Nieves luchadora, guerrera, que lo ha dado todo y estoy superorgullosa de todo lo que ha conseguido. Me siento una guerrera por dentro y por fuera, podría haber aguantado mucho más y este cuerpo demuestra toda la caña que hay en la playa", reflexionó con orgullo en 'Supervivientes'.

Además, resaltó detalles que la hacen sentirse bien consigo misma: "Me veo una cara rara, pero guapísima. Los dientes se me ven blanquísimos, me veo unos ojazos verdes...".