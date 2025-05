Joaquín Prat sentencia con una sola frase el concurso de Makoke en 'Supervivientes'

La metedura de pata de Makoke sobre la subida de peso de Anita en 'Supervivientes' sigue generando debate en los platós de televisión. Tras unas palabras de la colaboradora, la joven se sintió mal e incluso provocó que aceptase realizarse un test de embarazo. Esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver' después de que Makoke pidiese perdón a Anita en 'Supervivientes'.

"Con todo el cariño no, o eres tonta o tienes muy mala leche", arrancaba Joaquín Prat el debate sobre 'Supervivientes' en 'Vamos a ver' con una crítica directa a Makoke. "Hay una cosa que no ha salido todavía de Anita de su pasado y de un desarreglo con los temas alimentarios. Es algo que le puede afectar directamente a Anita", añadía Pepe del Real.

Por su parte, Carmen Borrego también criticaba las palabras de la concursante de 'Supervivientes': "Es un tema que no conoce Makoke. He estado a su favor durante gran parte de su concurso, pero ahora mismo me lo pone muy difícil, porque eso solo se puede hacer para hacer daño. Ni una broma, ni que no lo sabía, eso se hace con mala leche".

| Mediaset

"Lo que hizo Makoke es sucio porque quiso sacar rédito dejándoles en evidencia, pero hablar de intimidad me parece un poco exagerado. La intimidad es de los que lo hacen de una manera discreta, no de los que lo hacen delante de las cámaras sabiendo que todos lo estamos viendo", opinaba Alessandro Lequio.

"Está tan feo, y lo hemos dicho tantas veces, hablar del físico de una mujer. Parece mentira que esto que es de primero de televisión no se lo sepa Makoke. No es defendible, porque ha estado desafortunada y desacertada", añadía Cristina Tárrega

De este modo, Antonio Rossi ha tenido claro el papel de Makoke en 'Supervivientes': "Ayer contamos que se le quitó la careta. Nadie sabíamos esa animadversión que tenían contra ella y ayer se demostró. Makoke fue a hacer televisión o a ganar momentos y fue a hacer daño de la manera que más fácil lo vio, que fue usar una información que ella pensaba que podía darle minutos".

"Más que daño, quiere abrir la trama del posible embarazo y meterse en la historia de la pareja del concurso. Le daba igual si había daño o no, quería abrir un melón", concluyó Sandra Aladro en 'Vamos a ver'.